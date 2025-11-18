Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ ликвидировали в Яблоково просивших помощи сослуживцев - РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 18.11.2025 (обновлено: 05:23 18.11.2025)
Боевики ВСУ ликвидировали в Яблоково просивших помощи сослуживцев
Боевики ВСУ ликвидировали в Яблоково просивших помощи сослуживцев
Боевики ВСУ дронами ликвидировали сослуживцев в Яблоково в Запорожской области, которые пытались вызвать подкрепление, рассказал РИА Новости командир штурмовой... РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ ликвидировали в Яблоково просивших помощи сослуживцев

Военные ВСУ ликвидировали сослуживцев, которые просили подкрепление в Яблоково

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ дронами ликвидировали сослуживцев в Яблоково в Запорожской области, которые пытались вызвать подкрепление, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным "Азазель".
"В Яблоково двоечка (двое бойцов РФ - ред.) зашла, взяли одного в плен. Второй, услышав шум, спрятался в доме и по связи успел вызвать подмогу. Эта подмога прилетела (дрон - ред.) и просто начала всех подряд класть — и своих, и чужих. Наши еле оттуда выбрались. Их же бойцов убило сразу, дом разнесли полностью", - рассказал "Азазель".
Он отметил, что подобное отношение к личному составу в рядах противника вызывает недоумение.
"Мы такого не понимаем — отношение к своим как к скоту, просто на убой", - сказал боец.
Минобороны РФ 15 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
