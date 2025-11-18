Боевики ВСУ ликвидировали в Яблоково просивших помощи сослуживцев

ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ дронами ликвидировали сослуживцев в Яблоково в Запорожской области, которые пытались вызвать подкрепление, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным "Азазель".

"В Яблоково двоечка (двое бойцов РФ - ред.) зашла, взяли одного в плен. Второй, услышав шум, спрятался в доме и по связи успел вызвать подмогу. Эта подмога прилетела (дрон - ред.) и просто начала всех подряд класть — и своих, и чужих. Наши еле оттуда выбрались. Их же бойцов убило сразу, дом разнесли полностью", - рассказал "Азазель".

Он отметил, что подобное отношение к личному составу в рядах противника вызывает недоумение.

"Мы такого не понимаем — отношение к своим как к скоту, просто на убой", - сказал боец.