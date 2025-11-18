https://ria.ru/20251118/vsu-2055614379.html
Боевики ВСУ ликвидировали в Яблоково просивших помощи сослуживцев
Боевики ВСУ ликвидировали в Яблоково просивших помощи сослуживцев - РИА Новости, 18.11.2025
Боевики ВСУ ликвидировали в Яблоково просивших помощи сослуживцев
Боевики ВСУ дронами ликвидировали сослуживцев в Яблоково в Запорожской области, которые пытались вызвать подкрепление, рассказал РИА Новости командир штурмовой... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:22:00+03:00
2025-11-18T05:22:00+03:00
2025-11-18T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055614107.html
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055613821.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ ликвидировали в Яблоково просивших помощи сослуживцев
Военные ВСУ ликвидировали сослуживцев, которые просили подкрепление в Яблоково