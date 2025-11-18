Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 18.11.2025
Боевикам ВСУ в Яблоково предлагали сдаться, рассказал командир

Военным ВСУ в Яблоково предлагали сдаться

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские бойцы, освободившие Яблоково в Запорожской области, предлагали сдаться всем военнослужащим противника, но с теми, кто отказывался, поступали "по-боевому", рассказал командир штурмовой группы с позывным "Азазель".
Минобороны РФ сообщило об освобождении Яблоково 15 ноября.
"Работали по отработанной схеме: сначала артиллерия, потом заход двойками и тройками. Всем предлагали сдаться. Кто отказывался — заходили уже с гранатой, по-боевому. Быстро, технично, нахрапом взяли", - сказал "Азазель" в видеоролике, обнародованном Минобороны.
По его словам, все российские штурмовики работают по одной схеме - сначала забрасывают гранату, потом заходят и зачищают здание от боевиков.
"С любым напарником работает, всё доведено до автомата", - отметил он.
Штурмовик рассказал, что "противник и своих не жалеет". Тех, кто сдался в плен, украинские военнослужащие пытаются сразу уничтожить.
По словам "Азазеля", в зоне боевых действий очень много беспилотников. Но положение вражеских дронов российские бойцы уже научились определять по звуку.
"Услышал — спокойно отходишь под дерево или куст. Пролетела — идёшь дальше. Не пролетела — сбиваем. Уже привыкли", - рассказал он.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
