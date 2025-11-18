https://ria.ru/20251118/vsu-2055613028.html
Штурмовик рассказал, на каком языке говорят боевики ВСУ на передовой
Штурмовик рассказал, на каком языке говорят боевики ВСУ на передовой - РИА Новости, 18.11.2025
Штурмовик рассказал, на каком языке говорят боевики ВСУ на передовой
Украинские военнослужащие, участвующие в боевых действиях, разговаривают между собой на русском языке, сообщил российский штурмовик, участвовавший в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:02:00+03:00
2025-11-18T05:02:00+03:00
2025-11-18T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055612063.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Штурмовик рассказал, на каком языке говорят боевики ВСУ на передовой
Украинские военные на передовой говорят по-русски
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие, участвующие в боевых действиях, разговаривают между собой на русском языке, сообщил российский штурмовик, участвовавший в освобождении Яблоково в Запорожской области, с позывным Решит.
Минобороны России сообщило об освобождении Яблоково 15 ноября.
"Противник уходил так быстро, что бросил 20-30 FPV-дронов, натовские гранаты, пулемет. На передовой они говорят по-русски. В стрелковый бой они не вступают. Это редкий случай", — сказал Решит в видеоролике, опубликованном Минобороны.
Другой штурмовик ВС России с позывным Санти, в свою очередь, рассказал, как при штурме укрепленного блиндажа обнаружил с напарником внутри пять автоматов, много взрывчатки, минометных снарядов, воду и продукты. Он сделал вывод, что точку ВСУ
готовили так, чтобы пользоваться ей долго.