Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик рассказал, на каком языке говорят боевики ВСУ на передовой - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 18.11.2025 (обновлено: 10:31 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/vsu-2055613028.html
Штурмовик рассказал, на каком языке говорят боевики ВСУ на передовой
Штурмовик рассказал, на каком языке говорят боевики ВСУ на передовой - РИА Новости, 18.11.2025
Штурмовик рассказал, на каком языке говорят боевики ВСУ на передовой
Украинские военнослужащие, участвующие в боевых действиях, разговаривают между собой на русском языке, сообщил российский штурмовик, участвовавший в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:02:00+03:00
2025-11-18T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055612063.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Штурмовик рассказал, на каком языке говорят боевики ВСУ на передовой

Украинские военные на передовой говорят по-русски

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие, участвующие в боевых действиях, разговаривают между собой на русском языке, сообщил российский штурмовик, участвовавший в освобождении Яблоково в Запорожской области, с позывным Решит.
Минобороны России сообщило об освобождении Яблоково 15 ноября.
"Противник уходил так быстро, что бросил 20-30 FPV-дронов, натовские гранаты, пулемет. На передовой они говорят по-русски. В стрелковый бой они не вступают. Это редкий случай", — сказал Решит в видеоролике, опубликованном Минобороны.
Другой штурмовик ВС России с позывным Санти, в свою очередь, рассказал, как при штурме укрепленного блиндажа обнаружил с напарником внутри пять автоматов, много взрывчатки, минометных снарядов, воду и продукты. Он сделал вывод, что точку ВСУ готовили так, чтобы пользоваться ей долго.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Бойцы осваивают новых роботов "Курьер" российского производства
04:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала