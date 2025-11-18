Штурмовик рассказал, на каком языке говорят боевики ВСУ на передовой

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие, участвующие в боевых действиях, разговаривают между собой на русском языке, сообщил российский штурмовик, участвовавший в освобождении Яблоково в Запорожской области, с позывным Решит.

"Противник уходил так быстро, что бросил 20-30 FPV-дронов, натовские гранаты, пулемет. На передовой они говорят по-русски. В стрелковый бой они не вступают. Это редкий случай", — сказал Решит в видеоролике, опубликованном Минобороны.