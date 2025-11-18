Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, как боевики ВСУ пытались сбежать из Курской области
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 18.11.2025
Священник рассказал, как боевики ВСУ пытались сбежать из Курской области
Священник рассказал, как боевики ВСУ пытались сбежать из Курской области - РИА Новости, 18.11.2025
Священник рассказал, как боевики ВСУ пытались сбежать из Курской области
Настоятель Свято-Троицкого храма в курской Судже отец Евгений рассказал РИА Новости, как украинские военнослужащие отказывались участвовать в боевых действиях и РИА Новости, 18.11.2025
Священник рассказал, как боевики ВСУ пытались сбежать из Курской области

Военные ВСУ пытались сбежать из Курской области в гражданской одежде

КУРСК, 18 ноя - РИА Новости. Настоятель Свято-Троицкого храма в курской Судже отец Евгений рассказал РИА Новости, как украинские военнослужащие отказывались участвовать в боевых действиях и покидали позиции, пытаясь раздобыть гражданскую одежду.
"Они понимали, что не хотят воевать. Люди бросали оружие, переодевались, уезжали, уходили пешком", - поделился священнослужитель.
К мирным жителям приходили военнослужащие ВСУ, которые просили гражданскую одежду, чтобы под видом мирных жителей покинуть зону боевых действий.
"Приходил военный, говорил: "Есть гражданская одежда?". Ему давали по размеру одежду, он бросал автомат, амуницию и уходил", - добавил настоятель храма.
Ранее отец Евгений рассказал президенту Владимиру Путину, как прятал в храме детей и стариков в начале вторжения ВСУ в регион.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
ВСУ наносят разрушения при отступлении из Красноармейска и Димитрова
