Священник рассказал, как боевики ВСУ пытались сбежать из Курской области

КУРСК, 18 ноя - РИА Новости. Настоятель Свято-Троицкого храма в курской Судже отец Евгений рассказал РИА Новости, как украинские военнослужащие отказывались участвовать в боевых действиях и покидали позиции, пытаясь раздобыть гражданскую одежду.

"Они понимали, что не хотят воевать. Люди бросали оружие, переодевались, уезжали, уходили пешком", - поделился священнослужитель.

К мирным жителям приходили военнослужащие ВСУ , которые просили гражданскую одежду, чтобы под видом мирных жителей покинуть зону боевых действий.

"Приходил военный, говорил: "Есть гражданская одежда?". Ему давали по размеру одежду, он бросал автомат, амуницию и уходил", - добавил настоятель храма.

Ранее отец Евгений рассказал президенту Владимиру Путину , как прятал в храме детей и стариков в начале вторжения ВСУ в регион.