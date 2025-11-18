https://ria.ru/20251118/vsu--2055631462.html
ВС России уничтожили около 20 боевиков ВСУ в лесу у реки Оскол
ВС России уничтожили около 20 боевиков ВСУ в лесу у реки Оскол - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России уничтожили около 20 боевиков ВСУ в лесу у реки Оскол
Российские военные выявили и уничтожили группу из около 20 военных ВСУ в лесном массиве у реки Оскол, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового...
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055655614_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_acf76c2f24d28ea6d031f65c574ed6dc.jpg
Командир с позывным «Лаврик» о том, как освобождали Купянск
Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» рассказал о ходе освобождения Купянска
