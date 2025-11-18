ВС России уничтожили около 20 боевиков ВСУ в лесу у реки Оскол

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские военные выявили и уничтожили группу из около 20 военных ВСУ в лесном массиве у реки Оскол, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Лаврик.