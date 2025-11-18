Рейтинг@Mail.ru
Глава Чувашии Николаев провел рабочую встречу с Дмитрием Чернышенко - РИА Новости, 18.11.2025
19:45 18.11.2025
Глава Чувашии Николаев провел рабочую встречу с Дмитрием Чернышенко
Глава Чувашии Николаев провел рабочую встречу с Дмитрием Чернышенко - РИА Новости, 18.11.2025
Глава Чувашии Николаев провел рабочую встречу с Дмитрием Чернышенко
Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, где они обсудили развитие образования,... РИА Новости, 18.11.2025
Глава Чувашии Николаев провел рабочую встречу с Дмитрием Чернышенко

Глава Чувашии Николаев провел рабочую встречу с Чернышенко о развитии республики

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко
Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Telegram-канал Олега Николаева
Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, где они обсудили развитие образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма в республике.
В Чувашии формируют современную образовательную и научную базу. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" с 2023 года в регионе работают девять кластеров по восемь приоритетным отраслям с участием 14 техникумов и 77 предприятий. Два кластера открыли в 2025 году.
II Межрегиональный фестиваль национальных театров Чĕкеҫ (Ласточка) имени народной артистки СССР Веры Кузьминой
Глава Чувашии подчеркнул важность фестиваля "Чĕкеҫ"
12 ноября, 10:07
12 ноября, 10:07
"Растет интерес к точным наукам: более 50% выпускников выбрали профильную математику, каждый пятый — физику и биологию, каждый седьмой — химию. Ребята стремятся к знаниям, востребованным в высокотехнологичных и научных сферах, а значит — к построению будущего, основанного на интеллектуальном потенциале и инновациях. Наша задача — поддерживать этот интерес и совершенствовать современные образовательные возможности, которые помогут раскрыть таланты каждого ученика", — написал Николаев в своем официальном телеграм-канале.
В области молодежной политики реализуется Стратегия развития, ее финансируют по программе "Молодежь Чувашской Республики". Она ориентирована на сельскую молодежь, ученых, предпринимателей, людей с ОВЗ, ветеранов СВО и молодых родителей. Главное, как указал Николаев, — сохранение культурных ценностей, воспитание патриотизма и раскрытие потенциала молодого поколения.
Чернышенко отметил достижения республики в этих направлениях, подчеркнув развитие спортивной и туристической инфраструктуры. Уровень обеспеченности спортивными объектами увеличился до 86,5%.
Туристы чаще приезжают в Чувашию: поток вырос в 1,7 раза, а речных путешественников стало в 4 раза в больше.
"Эти шаги закладывают прочную основу будущего региона. Уверен, совместными усилиями добьемся еще больших успехов. Благодарю Дмитрия Николаевича за диалог и поддержку", — заключил Николаев.
Ремонт дороги
Правительство Чувашии: объем Дорожного фонда составил более 9 млрд рублей
21 октября, 10:10
21 октября, 10:10
 
Россия, Олег Николаев (политик), Дмитрий Чернышенко
 
 
