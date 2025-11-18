Глава Чувашии Николаев провел рабочую встречу с Дмитрием Чернышенко

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, где они обсудили развитие образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма в республике.

В Чувашии формируют современную образовательную и научную базу. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" с 2023 года в регионе работают девять кластеров по восемь приоритетным отраслям с участием 14 техникумов и 77 предприятий. Два кластера открыли в 2025 году.

"Растет интерес к точным наукам: более 50% выпускников выбрали профильную математику, каждый пятый — физику и биологию, каждый седьмой — химию. Ребята стремятся к знаниям, востребованным в высокотехнологичных и научных сферах, а значит — к построению будущего, основанного на интеллектуальном потенциале и инновациях. Наша задача — поддерживать этот интерес и совершенствовать современные образовательные возможности, которые помогут раскрыть таланты каждого ученика", — написал Николаев в своем официальном телеграм-канале.

В области молодежной политики реализуется Стратегия развития, ее финансируют по программе "Молодежь Чувашской Республики". Она ориентирована на сельскую молодежь, ученых, предпринимателей, людей с ОВЗ, ветеранов СВО и молодых родителей. Главное, как указал Николаев, — сохранение культурных ценностей, воспитание патриотизма и раскрытие потенциала молодого поколения.

Чернышенко отметил достижения республики в этих направлениях, подчеркнув развитие спортивной и туристической инфраструктуры. Уровень обеспеченности спортивными объектами увеличился до 86,5%.

Туристы чаще приезжают в Чувашию: поток вырос в 1,7 раза, а речных путешественников стало в 4 раза в больше.