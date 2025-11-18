Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США проведет закрытую встречу с представителями УПЦ во вторник - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/vstrecha-2055619427.html
Госдеп США проведет закрытую встречу с представителями УПЦ во вторник
Госдеп США проведет закрытую встречу с представителями УПЦ во вторник - РИА Новости, 18.11.2025
Госдеп США проведет закрытую встречу с представителями УПЦ во вторник
Государственный департамент США сообщил о встрече во вторник заместителя главы ведомства Сары Роджерс с делегацией Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T06:31:00+03:00
2025-11-18T06:31:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
государственный департамент сша
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055541530.html
https://ria.ru/20251118/upts-2055614224.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, государственный департамент сша, служба безопасности украины
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Государственный департамент США, Служба безопасности Украины
Госдеп США проведет закрытую встречу с представителями УПЦ во вторник

Госдеп сообщил о проведении закрытой встречи с представителями УПЦ во вторник

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Государственный департамент США сообщил о встрече во вторник заместителя главы ведомства Сары Роджерс с делегацией Украинской православной церкви (УПЦ).
"Заместитель госсекретаря Роджерс встретится с делегацией Украинской православной церкви в госдепе в 13.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении ведомства.
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Православная церковь в Чешских землях обеспокоена гонениями на УПЦ
Вчера, 17:58
Отмечается, что встреча пройдет в закрытом от прессы режиме.
Подробностей о составе делегации и повестке встречи госдеп не приводит.
Ранее издание Hill со ссылкой на заявление представителя Белого дома сообщало, что управление по вопросам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви для обсуждения преследования УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Белый дом обсудит с православной делегацией гонения на УПЦ
05:19
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьГосударственный департамент СШАСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала