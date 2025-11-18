Госдеп США проведет закрытую встречу с представителями УПЦ во вторник

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Государственный департамент США сообщил о встрече во вторник заместителя главы ведомства Сары Роджерс с делегацией Украинской православной церкви (УПЦ).

"Заместитель госсекретаря Роджерс встретится с делегацией Украинской православной церкви в госдепе в 13.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что встреча пройдет в закрытом от прессы режиме.

Подробностей о составе делегации и повестке встречи госдеп не приводит.

Ранее издание Hill со ссылкой на заявление представителя Белого дома сообщало, что управление по вопросам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви для обсуждения преследования УПЦ.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.