Госдеп США проведет закрытую встречу с представителями УПЦ во вторник

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Государственный департамент США сообщил о встрече во вторник заместителя главы ведомства Сары Роджерс с делегацией Украинской православной церкви (УПЦ).
"Заместитель госсекретаря Роджерс встретится с делегацией Украинской православной церкви в госдепе в 13.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что встреча пройдет в закрытом от прессы режиме.
Подробностей о составе делегации и повестке встречи госдеп не приводит.
Ранее издание Hill со ссылкой на заявление представителя Белого дома сообщало, что управление по вопросам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви для обсуждения преследования УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.