Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" уничтожили более 455 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 18.11.2025 (обновлено: 12:16 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/vs-2055681845.html
Войска "Центра" уничтожили более 455 военных ВСУ за сутки
Войска "Центра" уничтожили более 455 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 18.11.2025
Войска "Центра" уничтожили более 455 военных ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 455 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск до 275, сообщило во вторник... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:15:00+03:00
2025-11-18T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
франция
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_21835c1f44355dfa8fa1bf0bdbe268a4.jpg
https://ria.ru/20251118/svo-2055681604.html
красноармейск
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_327:0:2956:1972_1920x0_80_0_0_e960f355ecb880edcecedd1d97fba391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Франция, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Центра" уничтожили более 455 военных ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 455 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 455 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск до 275, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 275-ти военнослужащих, танк, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции и четыре пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 455-ти военнослужащих, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действия группировки "Днепр"
12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскФранцияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала