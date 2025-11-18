https://ria.ru/20251118/vs-2055681845.html
Войска "Центра" уничтожили более 455 военных ВСУ за сутки
Войска "Центра" уничтожили более 455 военных ВСУ за сутки
Войска "Центра" уничтожили более 455 военных ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 455 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск до 275, сообщило во вторник... РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
франция
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
франция
Войска "Центра" уничтожили более 455 военных ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 455 военных в зоне действий "Центра" за сутки