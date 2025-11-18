Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд намерен отменить постановление по конвенции о правах человека - РИА Новости, 18.11.2025
11:27 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/vs-2055667619.html
Верховный суд намерен отменить постановление по конвенции о правах человека
Верховный суд намерен отменить постановление по конвенции о правах человека - РИА Новости, 18.11.2025
Верховный суд намерен отменить постановление по конвенции о правах человека
Пленум Верховного суда РФ хочет признать утратившим силу свое же постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:27:00+03:00
2025-11-18T11:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
2025
Верховный суд намерен отменить постановление по конвенции о правах человека

ВС хочет отменить постановление по Европейской конвенции о защите прав человека

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ хочет признать утратившим силу свое же постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать утратившим силу постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней", - сказано в новом постановлении.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии
14 октября, 16:50
14 октября, 16:50
Этим же документом суд исключил из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Их заменили ссылками на российское законодательство и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.
Пленум рассмотрел законопроект и направил его на доработку из-за технических замечаний.
Как ранее сообщили в пресс-службе суда, правки обусловлены изменением международно-правового статуса России, прекращением её членства в Совете Европы и выходом из-под юрисдикции ЕСПЧ. Документ направлен на приведение судебной практики в соответствие с новыми правовыми реалиями, устранение устаревших ссылок на международные договоры, утратившие силу для РФ, уточнение формулировок и повышение единообразия судебной практики.
Россия вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека в марте 2022 года.
Пленум прошел под председательством главы ВС РФ Игоря Краснова.
Дмитрий Песков
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков
15 октября, 13:10
15 октября, 13:10
 
Россия
Игорь Краснов
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Совет Европы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
