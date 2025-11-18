Верховный суд намерен отменить постановление по конвенции о правах человека

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ хочет признать утратившим силу свое же постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА Новости.

"Признать утратившим силу постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней", - сказано в новом постановлении.

Этим же документом суд исключил из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) . Их заменили ссылками на российское законодательство и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.

Пленум рассмотрел законопроект и направил его на доработку из-за технических замечаний.

Как ранее сообщили в пресс-службе суда, правки обусловлены изменением международно-правового статуса России , прекращением её членства в Совете Европы и выходом из-под юрисдикции ЕСПЧ. Документ направлен на приведение судебной практики в соответствие с новыми правовыми реалиями, устранение устаревших ссылок на международные договоры, утратившие силу для РФ, уточнение формулировок и повышение единообразия судебной практики.

Россия вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека в марте 2022 года.