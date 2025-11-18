Рейтинг@Mail.ru
ВС России начали зачистку нового района в Купянске от ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 18.11.2025 (обновлено: 10:51 18.11.2025)
ВС России начали зачистку нового района в Купянске от ВСУ
ВС России начали зачистку нового района в Купянске от ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России начали зачистку нового района в Купянске от ВСУ
Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. РИА Новости, 18.11.2025
Командир с позывным «Лаврик» о том, как освобождали Купянск
Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» рассказал о ходе освобождения Купянска
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
«
"Приступили к зачистке подвалов, коллекторов и других хозяйственных помещений в микрорайоне Западная-Вторая, где могут скрываться брошенные командованием украинские военнослужащие", — сказал он на видео, опубликованном Минобороны.
Уничтожение машин ВСУ под Купянском расчетами FPV-дронов Запада - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
ВС России сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск
16 ноября, 05:03

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволит российской армии продолжить наступление на запад. В прошлый вторник Минобороны сообщило об освобождении восточной части Купянска.

Лаврик уточнил, что бойцы ведут разведку и наносят удары по противнику в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине города. Так, недавно операторы БПЛА выявили и уничтожили группу в размере около двадцати военных ВСУ у реки Оскол.
Боевики ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Украина на фоне провалов опубликовала старые кадры "зачистки" Купянска
Вчера, 19:30

Бои за Купянск

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.
Как отмечали в Минобороны, подразделения ВСУ сейчас в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские военнослужащие регулярно пресекают попытки деблокировать окруженные формирования противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
