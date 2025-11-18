https://ria.ru/20251118/vs-2055631151.html
ВС России начали зачистку нового района в Купянске от ВСУ
Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. РИА Новости, 18.11.2025
Командир с позывным «Лаврик» о том, как освобождали Купянск
Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» рассказал о ходе освобождения Купянска
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
"Приступили к зачистке подвалов, коллекторов и других хозяйственных помещений в микрорайоне Западная-Вторая, где могут скрываться брошенные командованием украинские военнослужащие", — сказал он на видео, опубликованном Минобороны.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволит российской армии продолжить наступление на запад. В прошлый вторник Минобороны сообщило об освобождении восточной части Купянска.
Лаврик уточнил, что бойцы ведут разведку и наносят удары по противнику в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине города. Так, недавно операторы БПЛА выявили и уничтожили группу в размере около двадцати военных ВСУ у реки Оскол.
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.
Как отмечали в Минобороны, подразделения ВСУ сейчас в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские военнослужащие регулярно пресекают попытки деблокировать окруженные формирования противника.