Врач рассказала, кому нельзя есть помело

"Они (помело. — Прим. ред.), как и мандарины, противопоказаны при заболеваниях ЖКТ", — сказала Пехотина.

Врач также предупредила, что чрезмерное употребление фрукта может привести к раздражению слизистой желудка, также помело может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, например, статинами. По словам гастроэнтеролога, оптимально съедать до 200 граммов в день.