Врач рассказала, кому нельзя есть помело
Врач рассказала, кому нельзя есть помело
2025-11-18T03:06:00+03:00
Врач рассказала, кому нельзя есть помело
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Употребление помело противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
"Они (помело. — Прим. ред.), как и мандарины, противопоказаны при заболеваниях ЖКТ", — сказала Пехотина.
Врач также предупредила, что чрезмерное употребление фрукта может привести к раздражению слизистой желудка, также помело может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, например, статинами. По словам гастроэнтеролога, оптимально съедать до 200 граммов в день.
Также врач рассказала о полезных свойствах помело.
"Помело — цитрус с высоким содержанием витамина C, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Он способствует укреплению сосудистой стенки, нормализует уровень холестерина и улучшает обмен веществ. Благодаря низкому гликемическому индексу помело подходит людям с нарушениями углеводного обмена", — отметила Пехотина.