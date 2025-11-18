Рейтинг@Mail.ru
03:06 18.11.2025 (обновлено: 10:35 18.11.2025)
Врач рассказала, кому нельзя есть помело

Врач Пехотина: помело нельзя есть людям с заболеваниями ЖКТ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Употребление помело противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
"Они (помело. — Прим. ред.), как и мандарины, противопоказаны при заболеваниях ЖКТ", — сказала Пехотина.
Врач также предупредила, что чрезмерное употребление фрукта может привести к раздражению слизистой желудка, также помело может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, например, статинами. По словам гастроэнтеролога, оптимально съедать до 200 граммов в день.
Также врач рассказала о полезных свойствах помело.
"Помело — цитрус с высоким содержанием витамина C, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Он способствует укреплению сосудистой стенки, нормализует уровень холестерина и улучшает обмен веществ. Благодаря низкому гликемическому индексу помело подходит людям с нарушениями углеводного обмена", — отметила Пехотина.
