Госдума подготовит обращение по мерам в случае изъятия российских активов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в правительство с просьбой разработать ответные меры на возможное воровство замороженных российских активов в Европе.
"Давайте мы с вами подготовим обращение <...>, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг, до этого его можно будет качественно подготовить, а затем обсудить", - сказал он на пленарном заседании.
Председатель Думы назвал тех, кто претендует на российскую собственность, жуликами, которые скрываются за ширмой Евросоюза. Ранее он подчеркивал, что Москва считает посягательства на активы не только нарушением международного права, но и воровством. Тем, кто будет причастен к махинациям с российскими средствами придется вернуть их вместе с процентами, отмечал Володин.
После начала СВО на Украине страны ЕС и G7 заморозили около половины золотовалютных российских резервов на сумму 300 миллиардов евро, большая часть из которых находится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. По данным Еврокомиссии, с начала 2025 года по сентября ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро, полученных за счет российских активов.
В ответ на махинации со средствами Москва ввела особые правила хранения активов инвесторов из недружественных стран.
Российский МИД неоднократно называл заморозку средств воровством. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в Бельгии понимают преступность этих действий и знают, что после них последуют ответные действия.