Рейтинг@Mail.ru
Госдума подготовит обращение по мерам в случае изъятия российских активов - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 18.11.2025 (обновлено: 14:27 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/volodin-2055703271.html
Госдума подготовит обращение по мерам в случае изъятия российских активов
Госдума подготовит обращение по мерам в случае изъятия российских активов - РИА Новости, 18.11.2025
Госдума подготовит обращение по мерам в случае изъятия российских активов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в правительство с просьбой разработать ответные меры на возможное воровство замороженных... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:36:00+03:00
2025-11-18T14:27:00+03:00
экономика
россия
украина
европа
вячеслав володин
сергей лавров
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20251118/volodin-2055701985.html
https://ria.ru/20251115/es-2055217680.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, европа, вячеслав володин, сергей лавров, мария захарова, евросоюз, госдума рф, g7
Экономика, Россия, Украина, Европа, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Мария Захарова, Евросоюз, Госдума РФ, G7
Госдума подготовит обращение по мерам в случае изъятия российских активов

Володин поручил подготовить обращение по мерам в случае изъятия активов РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в правительство с просьбой разработать ответные меры на возможное воровство замороженных российских активов в Европе.
"Давайте мы с вами подготовим обращение <...>, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг, до этого его можно будет качественно подготовить, а затем обсудить", - сказал он на пленарном заседании.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Володин назвал тех, кто посягает на российские активы, ворами и жуликами
Вчера, 13:31
Председатель Думы назвал тех, кто претендует на российскую собственность, жуликами, которые скрываются за ширмой Евросоюза. Ранее он подчеркивал, что Москва считает посягательства на активы не только нарушением международного права, но и воровством. Тем, кто будет причастен к махинациям с российскими средствами придется вернуть их вместе с процентами, отмечал Володин.
После начала СВО на Украине страны ЕС и G7 заморозили около половины золотовалютных российских резервов на сумму 300 миллиардов евро, большая часть из которых находится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. По данным Еврокомиссии, с начала 2025 года по сентября ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро, полученных за счет российских активов.
В ответ на махинации со средствами Москва ввела особые правила хранения активов инвесторов из недружественных стран.
Российский МИД неоднократно называл заморозку средств воровством. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в Бельгии понимают преступность этих действий и знают, что после них последуют ответные действия.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Euroclear признали, что угрозы российским активам тревожат инвесторов
15 ноября, 20:38
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЕвропаВячеслав ВолодинСергей ЛавровМария ЗахароваЕвросоюзГосдума РФG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала