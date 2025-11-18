Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 18.11.2025
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с... РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251118/svo-2055681258.html
россия
украина
Новости
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ

МО РФ: ВС России нанесли удары по энергетическим и ж/д объектам ВСУ

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26086 танков и других боевых бронированных машин, 1613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31381 орудие полевой артиллерии и минометов, 46993 единицы специальной военной автомобильной техники, отметили в министерстве обороны РФ.
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российские штурмовики продолжают уничтожать ВСУ в районе Купянска
12:13
12:13
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Украина
Вооруженные силы Украины
 
 
