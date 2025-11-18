ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, сообщило Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины , используемым в интересах ВСУ , воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.