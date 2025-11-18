https://ria.ru/20251118/voennye-2055683060.html
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:19:00+03:00
2025-11-18T12:19:00+03:00
2025-11-18T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
https://ria.ru/20251118/svo-2055681258.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ
МО РФ: ВС России нанесли удары по энергетическим и ж/д объектам ВСУ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины
, используемым в интересах ВСУ
, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26086 танков и других боевых бронированных машин, 1613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31381 орудие полевой артиллерии и минометов, 46993 единицы специальной военной автомобильной техники, отметили в министерстве обороны РФ.