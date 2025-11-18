В аэропорту Внуково сняли ограничения

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 14 самолетов.