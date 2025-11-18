https://ria.ru/20251118/vnukovo-2055831592.html
В аэропорту Внуково сняли ограничения
В аэропорту Внуково сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.11.2025
В аэропорту Внуково сняли ограничения
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 14 самолетов.
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - добавляется в сообщении.