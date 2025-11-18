https://ria.ru/20251118/vizy-2055597654.html
Россиян предупредили о недоступности виз в популярную у туристов страну
Россиян предупредили о недоступности виз в популярную у туристов страну - РИА Новости, 18.11.2025
Россиян предупредили о недоступности виз в популярную у туристов страну
В визовых центрах Португалии больше не осталось свободных слотов для подачи заявлений до конца 2025 года, сообщается на портале BLS International. РИА Новости, 18.11.2025
Россиян предупредили о недоступности виз в популярную у туристов страну
В визовых центрах Португалии не осталось свободных мест для подачи заявлений