Туризм
 
00:56 18.11.2025
Россиян предупредили о недоступности виз в популярную у туристов страну
В визовых центрах Португалии больше не осталось свободных слотов для подачи заявлений до конца 2025 года, сообщается на портале BLS International. РИА Новости, 18.11.2025
Россиян предупредили о недоступности виз в популярную у туристов страну

В визовых центрах Португалии не осталось свободных мест для подачи заявлений

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В визовых центрах Португалии больше не осталось свободных слотов для подачи заявлений до конца 2025 года, сообщается на портале BLS International.
"Уважаемые заявители, обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений", — говорится в уведомлении на сайте организации.
Станислав Оранский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Франция месяцами не выдает визы российским дипломатам, заявил генконсул
Вчера, 18:56
При этом предлагается регулярно проверять ресурс на наличие свободных ячеек в 2026 году.
Ранее Еврокомиссия в рамках 19 пакета санкций против России порекомендовала прекратить выдачу новых шенгенских мультивиз российским гражданам. При этом действующие мультивизы не отменяются автоматически, но страны на свое усмотрение могут сокращать срок их действия.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
МИД Бельгии: выданные россиянам шенгенские визы продолжают действовать
Вчера, 03:22
 
