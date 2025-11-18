https://ria.ru/20251118/viza-2055790373.html
Путин оценил введение безвизового режима с Китаем
Путин оценил введение безвизового режима с Китаем - РИА Новости, 18.11.2025
Путин оценил введение безвизового режима с Китаем
Решение о взаимном введении безвизового режима для россиян в Китае и для граждан КНР в России станет "положительным взрывом" в развитии двусторонних отношений,... РИА Новости, 18.11.2025
Путин оценил введение безвизового режима с Китаем
Путин: отмена виз для граждан будет положительным взрывом в отношениях РФ и КНР