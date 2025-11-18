Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил введение безвизового режима с Китаем - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 18.11.2025 (обновлено: 17:19 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/viza-2055790373.html
Путин оценил введение безвизового режима с Китаем
Путин оценил введение безвизового режима с Китаем - РИА Новости, 18.11.2025
Путин оценил введение безвизового режима с Китаем
Решение о взаимном введении безвизового режима для россиян в Китае и для граждан КНР в России станет "положительным взрывом" в развитии двусторонних отношений,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:57:00+03:00
2025-11-18T17:19:00+03:00
россия
китай
москва
владимир путин
ли цян
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055798804_0:257:3071:1984_1920x0_80_0_0_c290425aeb4f07ee93e4fa94130a5c74.jpg
https://ria.ru/20251118/rossija-2055787791.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055798804_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03235dd88c5704e10b972c279d17da42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, владимир путин, ли цян, шос
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Ли Цян, ШОС
Путин оценил введение безвизового режима с Китаем

Путин: отмена виз для граждан будет положительным взрывом в отношениях РФ и КНР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Решение о взаимном введении безвизового режима для россиян в Китае и для граждан КНР в России станет "положительным взрывом" в развитии двусторонних отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
Во вторник глава государства провел в Кремле встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве.
"Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступит в силу зеркальная мера для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики. Я уверен, что это поведет к очень серьезным последствиям и в экономической, и в гуманитарной сферах. Это будет, на мой взгляд, определенным таким хорошим, положительным взрывом в развитии наших отношений", - заявил Путин в ходе переговоров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин оценил усилия премьера Госсовета КНР в развитии отношений
Вчера, 16:49
 
РоссияКитайМоскваВладимир ПутинЛи ЦянШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала