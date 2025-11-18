https://ria.ru/20251118/veteran-2055756345.html
Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград
Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград - РИА Новости, 18.11.2025
Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград
Ветеран сталинградской битвы Павел Винокуров принял участие в церемонии закладки ледокола "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости.
2025-11-18T15:45:00+03:00
2025-11-18T15:45:00+03:00
2025-11-18T16:40:00+03:00
Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград
Ветеран ВОВ Павел Винокуров принял участие в закладке ледокола Сталинград
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ветеран сталинградской битвы Павел Винокуров принял участие в церемонии закладки ледокола "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник президент России Владимир Путин
в режиме видеоконференции принял участие в церемонии закладки ледокола "Сталинград".
"Хочу поблагодарить вас за то, что вы храните память о Великой Отечественной войне, о живых и погибших... Пусть этот атомный ледокол так же стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане
. Держите курс и помните: за вами Россия", - сказал Винокуров во время церемонии, обращаясь к Путину.
В ответ глава государства поблагодарил Винокурова, а также всех тех, кто и в послевоенные годы сделали все для возрождения России. "Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы все вместе, так же, как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия", - подчеркнул Путин.
В конце ноября Винокурову должно исполниться 103 года. В марте 1942 года он был отправлен на фронт под Сталинград
командиром взвода противотанковых пушек 22-го истребительного полка. В августе того же года был тяжело ранен в боях. Винокуров награжден орденом Отечественной Войны II степени, двумя орденами "Знак Почета" и медалью "За Победу над Германией".