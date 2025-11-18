Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград

В ответ глава государства поблагодарил Винокурова, а также всех тех, кто и в послевоенные годы сделали все для возрождения России. "Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы все вместе, так же, как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия", - подчеркнул Путин.