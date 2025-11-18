https://ria.ru/20251118/veter-2055702347.html
Жителей Москвы призвали быть внимательными в непогоду из-за сильного ветра
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными в непогоду во вторник из-за сильного ветра, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня до 18.00 в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.