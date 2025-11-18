Рейтинг@Mail.ru
Жителей Москвы призвали быть внимательными в непогоду из-за сильного ветра
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:34 18.11.2025
Жителей Москвы призвали быть внимательными в непогоду из-за сильного ветра
Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными в непогоду во вторник из-за сильного ветра, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 18.11.2025
Жителей Москвы призвали быть внимательными в непогоду из-за сильного ветра

Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными в непогоду

Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными в непогоду во вторник из-за сильного ветра, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня до 18.00 в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
