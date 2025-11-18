Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ представил подходы к выпуску концессионных облигаций - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/veb-2055818293.html
ВЭБ представил подходы к выпуску концессионных облигаций
ВЭБ представил подходы к выпуску концессионных облигаций - РИА Новости, 18.11.2025
ВЭБ представил подходы к выпуску концессионных облигаций
Национальный Центр ГЧП (Группа ВЭБ) представил на II форуме АКРА "Рынок ценных бумаг" концепцию новой модели финансирования проектов за счет концессионных... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:30:00+03:00
2025-11-18T18:30:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055818135_0:41:853:521_1920x0_80_0_0_96188ae0d6b84fcfce8ef13498d8b97e.jpg
https://ria.ru/20251031/shuvalov-2052171773.html
https://ria.ru/20251111/veb-2054277096.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055818135_53:0:801:561_1920x0_80_0_0_0721d8e61a4e50c83bd70e5b67f3b358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
ВЭБ представил подходы к выпуску концессионных облигаций

ВЭБ представил модель финансирования за счет концессионных облигаций

© Фото : Пресс служба ВЭБ.РФВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Пресс служба ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Национальный Центр ГЧП (Группа ВЭБ) представил на II форуме АКРА "Рынок ценных бумаг" концепцию новой модели финансирования проектов за счет концессионных облигаций — нового долгового инструмента, призванного расширить возможности финансирования стратегической инфраструктуры России сообщает ВЭБ.РФ.
В открытой дискуссии приняли участие представители Банка России, Совкомбанка, Газпромбанка, НПФ Сбербанка, рейтингового агентства АКРА и юридической фирмы "Меллинг, Войтишкин и Партнеры".
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Шувалов: Вторая очередь курорта Завидово откроется в ноябре
31 октября, 18:01
Как отмечается в сообщении, концессионные облигации позволят привлечь значительные частные средства в развитие дорожной, социальной и городской инфраструктуры, создав защищенный класс активов для институциональных инвесторов — пенсионных фондов (НПФ), страховых и управляющих компаний, а также физлиц. Работа над инструментом ведется в рамках подготовки национального стандарта государственно-частного взаимодействия и финансовой модели.
"Ряд важных решений по исполнению поручений президента об обязательном участии ВЭБа в ГЧП уже реализован. Регулятор отрасли — Минэкономразвития при участии ВЭБа и с привлечением рыночной экспертизы существенно обновил правовую базу партнерства. Оценка ВЭБа с учетом экономических и социальных эффектов теперь обязательна для новых крупных проектов свыше 3 миллиардов рублей. Следующие шаги — разработка стандарта и финансовой модели привлечения частного капитала. Концессионные облигации — один из перспективных инструментов, который даст инвестору предсказуемость, а проектам — устойчивость на долгосрочном горизонте", — приводятся в сообщении слова главного управляющего директора ВЭБ.РФ, генерального директора Наццентра ГЧП Андрея Самохина.
Как пояснили в ВЭБ.РФ, концессионные облигации могут объединить в себе черты корпоративных и государственных бумаг. В обычном режиме выплаты инвесторам идут за счет доходов от эксплуатации самого инфраструктурного объекта (например, платной дороги). Уникальность — встроенная защита: обязательства по возврату денег инвесторам берет на себя государство (концедент — Российская Федерация или регионы). Это позволит приблизиться по надежности к ОФЗ, но с потенциально более высокой доходностью.
Основой для создания нового класса активов станет многоуровневая унификация и практическая методология — единые стандарты для всех, что обеспечивает масштабируемость инструмента, прозрачность и снижение издержек. Первый уровень стандартизирует отношения между государством и концессионером, фиксируя, как будут проходить платежи и компенсации. Второй уровень — стандарт отношений между участниками проекта (концессионер – кредитор/эмитент). Он задает четкие условия взаимодействия между ВЭБ.РФ как оригинатором и концессионером, а также определяет условия взаимодействия специализированного финансового общества (СФО), государства (концедента) и концессионера ("прямое соглашение"). Третий уровень формирует единые требования к организационно-правовой структуре выпуска облигаций (взаимодействие эмитента и инвесторов).
Архитектура инструмента предусматривает несколько уровней защиты: объект находится в госсобственности, эмиссия происходит после завершения строительства, часть риска принимается на себя оригинатором, которым может выступить ВЭБ.РФ.
На сессии эксперты обсудили параметры возможного регуляторного режима, включая подходы к расчету рисков для банков, специальные лимиты для НПФ и перспективы включения бумаг в Ломбардный список Банка России, что позволит использовать их как залог для кредитов.
"Мы представили концепцию инструмента и начали открытый диалог с рынком. Ключевой вывод сессии — профессиональное сообщество видит в концессионных облигациях большой потенциал. Все прозвучавшие сегодня предложения — по регуляторным условиям, механизмам защиты инвесторов и процессуальным аспектам — будут учтены в нашей дальнейшей работе", — резюмировал заместитель генерального директора Наццентра ГЧП, модератор сессии Иван Потехин.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ВЭБ: Электронные конкурсы расширят круг потенциальных участников концессий
11 ноября, 17:36
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала