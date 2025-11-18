ВЭБ представил подходы к выпуску концессионных облигаций

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Национальный Центр ГЧП (Группа ВЭБ) представил на II форуме АКРА "Рынок ценных бумаг" концепцию новой модели финансирования проектов за счет концессионных облигаций — нового долгового инструмента, призванного расширить возможности финансирования стратегической инфраструктуры России сообщает ВЭБ.РФ.

В открытой дискуссии приняли участие представители Банка России, Совкомбанка, Газпромбанка, НПФ Сбербанка, рейтингового агентства АКРА и юридической фирмы "Меллинг, Войтишкин и Партнеры".

Как отмечается в сообщении, концессионные облигации позволят привлечь значительные частные средства в развитие дорожной, социальной и городской инфраструктуры, создав защищенный класс активов для институциональных инвесторов — пенсионных фондов (НПФ), страховых и управляющих компаний, а также физлиц. Работа над инструментом ведется в рамках подготовки национального стандарта государственно-частного взаимодействия и финансовой модели.

"Ряд важных решений по исполнению поручений президента об обязательном участии ВЭБа в ГЧП уже реализован. Регулятор отрасли — Минэкономразвития при участии ВЭБа и с привлечением рыночной экспертизы существенно обновил правовую базу партнерства. Оценка ВЭБа с учетом экономических и социальных эффектов теперь обязательна для новых крупных проектов свыше 3 миллиардов рублей. Следующие шаги — разработка стандарта и финансовой модели привлечения частного капитала. Концессионные облигации — один из перспективных инструментов, который даст инвестору предсказуемость, а проектам — устойчивость на долгосрочном горизонте", — приводятся в сообщении слова главного управляющего директора ВЭБ.РФ, генерального директора Наццентра ГЧП Андрея Самохина.

Как пояснили в ВЭБ.РФ, концессионные облигации могут объединить в себе черты корпоративных и государственных бумаг. В обычном режиме выплаты инвесторам идут за счет доходов от эксплуатации самого инфраструктурного объекта (например, платной дороги). Уникальность — встроенная защита: обязательства по возврату денег инвесторам берет на себя государство (концедент — Российская Федерация или регионы). Это позволит приблизиться по надежности к ОФЗ, но с потенциально более высокой доходностью.

Основой для создания нового класса активов станет многоуровневая унификация и практическая методология — единые стандарты для всех, что обеспечивает масштабируемость инструмента, прозрачность и снижение издержек. Первый уровень стандартизирует отношения между государством и концессионером, фиксируя, как будут проходить платежи и компенсации. Второй уровень — стандарт отношений между участниками проекта (концессионер – кредитор/эмитент). Он задает четкие условия взаимодействия между ВЭБ.РФ как оригинатором и концессионером, а также определяет условия взаимодействия специализированного финансового общества (СФО), государства (концедента) и концессионера ("прямое соглашение"). Третий уровень формирует единые требования к организационно-правовой структуре выпуска облигаций (взаимодействие эмитента и инвесторов).

Архитектура инструмента предусматривает несколько уровней защиты: объект находится в госсобственности, эмиссия происходит после завершения строительства, часть риска принимается на себя оригинатором, которым может выступить ВЭБ.РФ.

На сессии эксперты обсудили параметры возможного регуляторного режима, включая подходы к расчету рисков для банков, специальные лимиты для НПФ и перспективы включения бумаг в Ломбардный список Банка России, что позволит использовать их как залог для кредитов.