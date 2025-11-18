Семейная "утопия": как родители 14 лет изолировали детей от внешнего мира

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Осенью 2010 года по манхэттенским улицам шел подросток, двигавшийся с едва заметной растерянностью. Он будто впервые увидел витрины магазинов, рекламные вывески, потоки машин и людей. Он заходил в ближайшие заведения, трогал упаковки, рассматривал таблетки на витринах, в упор изучал лица.

Его манеры казались настолько необычными, что люди решили вызвать полицию. Рассказ мальчика потряс всех.

Фантастическая история о семье

Этим подростком был Мукунда Ангуло — один из семи детей семьи, чья жизнь много лет проходила в четырех стенах квартиры на Манхэттене. До этого дня Мукунда не выходил на улицу самостоятельно ни разу. Никаких прогулок, школы, друзей, социальных контактов, только четыре спальни, длинный коридор и мир кино, заменявший реальность за дверью. Его первая попытка познать пространство за пределами квартиры стала началом конца многолетней изоляции

© Depositphotos.com / photographee.eu Молодой человек у окна © Depositphotos.com / photographee.eu Молодой человек у окна

Полиция доставила юношу в психиатрическое отделение, где он рассказал невероятную, почти фантастическую историю о своей семье. Ему не поверили. Но через неделю Мукунда вернулся домой уже с пониманием того, что рассказы отца о "злом внешнем мире" были лишь замкнутой системой страхов и заблуждений.

Этот шаг стал точкой отсчета новой жизни всех детей Ангуло. Мир, который долгие годы казался им чудовищным, внезапно оказался вполне обычным — шумным, хаотичным, но не смертельно опасным.

Держать жизнь под контролем

Задолго до того, как семья оказалась в квартире, ставшей подобием крепости, между двумя молодыми людьми вспыхнул роман, полный приключений и ощущения, что мир принадлежит им.

Итак, Сьюзен Резенбеклер выросла в Индиане, среди лугов, песчаных дюн и бесконечных просторов. Она впитывала свободу с раннего возраста. Когда ей стало мало привычной жизни, она уехала в путешествия. Очередная поездка привела ее в Перу, где она мечтала увидеть Мачу-Пикчу.

© Pixabay / Free-Photos Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу © Pixabay / Free-Photos Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу

Именно там она встретила Оскара Ангуло — харизматичного, энергичного молодого человека, который вскоре стал ее спутником в дороге и в жизни. Их роман был стремительным: бурные чувства, скитания по стране, ночевки в фургоне, жизнь по принципу "весь мир наш дом". Они даже некоторое время жили в общине Харе Кришна, где находили близких по духу людей.

Но, как это часто бывает, период легкости и кочевья закончился с рождением первого ребенка. В 1991 году появилась девочка с редкой генетической особенностью — синдромом Шерешевского-Тернера. Ее назвали Вишну по имени индуистского божества. Отец девочки Оскар чувствовал в таких именах духовную силу и особую идентичность семьи.

© flickr.com/dalbera Скульптура бога Вишну и богини Лакшми на храме Каджурахо © flickr.com/dalbera Скульптура бога Вишну и богини Лакшми на храме Каджурахо

За следующие годы родились еще шестеро мальчиков. Путешествия закончились. Семья поселилась в Нью-Йорке, а Оскар начал искать новую идею, которая бы держала его жизнь под контролем.

Единственный способ защитить семью

Несмотря на давнюю мечту уехать в Скандинавию, куда, по словам Оскара, его влекла гармония северной культуры, семья в итоге оказалась на Манхэттене. Их четырехкомнатная квартира в высотке могла бы стать местом для новой, открытой жизни. Но все пошло иначе.

Постепенно Оскар становился все более настороженным. Он все чаще говорил о том, что внешний мир полон опасностей, что люди вокруг несут зло, что любой неверный шаг может разрушить судьбу его детей. Эти мысли крепли годами и превратились в убеждение: единственный способ защитить семью — полностью изолировать ее.

Оскар носил ключ от входной двери всегда при себе. Он установил строгий свод правил, который никто не смел нарушать. Детям нельзя было стричь волосы — отец утверждал, что сила человека заключена в них. Любое общение с соседями было исключено. Даже Сьюзен запрещалось общаться с родными, и со временем ее собственные родители перестали знать точные даты рождения внуков.

© Depositphotos.com / jhandersen Подросток смотрит в окно © Depositphotos.com / jhandersen Подросток смотрит в окно

Фильмы заменили улицу, школу и друзей

Шесть мальчиков и одна девочка познавали мир в одном единственном формате: через кино . Для них фильмы становились и учебником, и развлечением, и иллюзией свободы. Они разыгрывали сюжеты любимых картин, строили из подручных материалов реквизит, создавали костюмы и жили в мире, который им казался куда более правдивым, чем рассказы отца.

Но привилегией было даже это. Оскар опасался, что чрезмерное увлечение фильмами способно "исказить" детей. Ему казалось, что за каждой сценой скрыта угроза. Поэтому он контролировал и доступ к кино.

© iStock.com / fotostorm Дети смотрят телевизор © iStock.com / fotostorm Дети смотрят телевизор

Учеба тоже проходила внутри. Сьюзен объясняла детям азы, насколько могла. Когда мальчики стали подростками, Оскар начал раз в год выводить всю семью в городской парк. Прогулка длилась всего пару часов, но братья воспринимали ее как величайшее чудо. Они впитывали каждую деталь — деревья, звуки машин, болтовню людей, запахи кафе — все, что для других было обычным фоном жизни.

Побег

День, когда Мукунда решился выйти из квартиры в одиночку, стал решающим. Улица ошеломила его. Он пытался осознать мир, который раньше видел только через экран. Его поведение показалось окружающим странным, нелепым, подозрительным. Именно поэтому подростка задержала полиция.

больнице он рассказал все: как семья жила взаперти, как отец запрещал любые контакты, как он впервые оказался снаружи. Но эта история показалась врачам слишком фантастической. И все же через неделю Мукунда вернулся домой уже другим человеком.

Оскар отреагировал гневно, но, увы, его власть рухнула. Дети поняли, что отец много лет удерживал их страхом. После побега Мукунда и его братья постепенно стали выходить на улицу. Поначалу робко, неуверенно, но с каждым разом все смелее.

© РИА Новости / Валерий Шустов Дети бегут по тротуару около Каменного моста на Полянке © РИА Новости / Валерий Шустов Дети бегут по тротуару около Каменного моста на Полянке

Семья привлекла внимание прессы, режиссеров, журналистов. Уже через несколько лет появился документальный фильм "Волчья стая".

Оскар никакого наказания не понес. Но жизнь сама вынесла ему приговор: дети, которых он "защищал", выросли и не захотели иметь с ним ничего общего. Сьюзен от развода отказалась, однако отношения внутри семьи изменились кардинально.