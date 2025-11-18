Обследование пещеры и гротов не дало результатов в поиске семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 18 ноя — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель"), обследовав пещеру и три грота в поисках пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых, не нашли следов их пребывания, сообщается в Telegram-канале отряда.

В понедельник спасатели по заявке полиции выехали в Партизанский район на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае

"Семнадцатого ноября они обследовали пещеру глубиной 15 метров, которая находится в четырех километрах от поселка Кутурчин. В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота. Следов пребывания пропавших граждан в пещере не обнаружено. Сегодня поиски будут продолжены", — говорится в сообщении.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК России ("Убийство двух или более лиц").