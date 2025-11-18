https://ria.ru/20251118/usoltsevy-2055616087.html
Обследование пещеры и гротов не дало результатов в поиске семьи Усольцевых
Обследование пещеры и гротов не дало результатов в поиске семьи Усольцевых
Обследование пещеры и гротов не дало результатов в поиске семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель"), обследовав пещеру и три грота в поисках пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых,...
происшествия
красноярский край
партизанский район
россия
красноярский край
партизанский район
россия
Обследование пещеры и гротов не дало результатов в поиске семьи Усольцевых
КРАСНОЯРСК, 18 ноя — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель"), обследовав пещеру и три грота в поисках пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых, не нашли следов их пребывания, сообщается в Telegram-канале отряда.
В понедельник спасатели по заявке полиции выехали в Партизанский район
на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае
.
"Семнадцатого ноября они обследовали пещеру глубиной 15 метров, которая находится в четырех километрах от поселка Кутурчин. В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота. Следов пребывания пропавших граждан в пещере не обнаружено. Сегодня поиски будут продолжены", — говорится в сообщении.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК России
("Убийство двух или более лиц").
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.