На Урале женщина получила три года колонии за избиение сына скалкой

происшествия
свердловская область
первоуральск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
На Урале женщина получила 3,5 года колонии за избиение сына скалкой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил местную жительницу к 3,5 года колонии за то, что сажала 11-летнего сына на цепь, избивала его скалкой, таскала за уши, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"В Первоуральске
вынесен приговор местной жительнице Татьяне Шаниной за жестокое обращение с ребенком. Как установил суд, она систематически издевалась над своим сыном. В ноябре 2023 она посадила 11-летнего ребенка на цепь. В феврале и марте 2025 года Шанина регулярно избивала подростка деревянной скалкой и кожаным ремнем", – рассказали в суде.
В инстанции пояснили, что удары наносились по ногам, рукам, спине и плечам ребенка, кроме того, женщина "удерживала сына за уши и перемещала его". Свою вину она признала.
"Ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего подростка", – добавили в пресс-службе.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК РФ
, фигурантка была признана вменяемой, ее действия попали под две уголовные статьи – о незаконном лишении свободы ребенка и истязании.
По данным областной прокуратуры, мать заранее купила в магазине металлическую цепь и два навесных замка, и, придя домой, обмотала один конец цепи вокруг шеи ребенка, второй – с помощью замка зафиксировала на чугунной батарее, после этого ушла из квартиры. Компенсация морального вреда в пользу сына составила 100 тысяч рублей, пояснило надзорное ведомство.