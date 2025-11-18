На Урале женщина получила три года колонии за избиение сына скалкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил местную жительницу к 3,5 года колонии за то, что сажала 11-летнего сына на цепь, избивала его скалкой, таскала за уши, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"В Первоуральске вынесен приговор местной жительнице Татьяне Шаниной за жестокое обращение с ребенком. Как установил суд, она систематически издевалась над своим сыном. В ноябре 2023 она посадила 11-летнего ребенка на цепь. В феврале и марте 2025 года Шанина регулярно избивала подростка деревянной скалкой и кожаным ремнем", – рассказали в суде.

В инстанции пояснили, что удары наносились по ногам, рукам, спине и плечам ребенка, кроме того, женщина "удерживала сына за уши и перемещала его". Свою вину она признала.

"Ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего подростка", – добавили в пресс-службе.

Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК РФ , фигурантка была признана вменяемой, ее действия попали под две уголовные статьи – о незаконном лишении свободы ребенка и истязании.