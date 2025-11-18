Белый дом обсудит с православной делегацией гонения на УПЦ

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Белый дом сообщил о том, что обсудит с делегацией православных священников гонения на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима.
"Управление по вопросам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви для обсуждения преследования Украинской православной церкви", - говорится в заявлении представителя Белого дома, полученного американским порталом Hill.
По информации издания, делегация сообщила членам конгресса США о том, что у нее также запланированы встречи в госдепе. Издание также отмечает, что ряд законодателей от Республиканской партии уже требуют от генерального прокурора США Пэм Бонди провести расследование деятельности Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ),
"Мне стало известно, что РПЦЗ активно стремится расширить своё политическое влияние в Соединённых Штатах, в том числе через мероприятие, якобы запланированное на 18 ноября 2025 года, целью которого является лоббирование членов конгресса и их сотрудников", - говорится в черновике письма, полученного Hill, на имя Бонди за авторством конгрессмена- республиканца Джо Уилсона.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.