Рейтинг@Mail.ru
Белый дом обсудит с православной делегацией гонения на УПЦ - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/upts-2055614224.html
Белый дом обсудит с православной делегацией гонения на УПЦ
Белый дом обсудит с православной делегацией гонения на УПЦ - РИА Новости, 18.11.2025
Белый дом обсудит с православной делегацией гонения на УПЦ
Белый дом сообщил о том, что обсудит с делегацией православных священников гонения на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:19:00+03:00
2025-11-18T05:19:00+03:00
сша
россия
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917475409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71287ab29636675eb6ce64dfc0d71cab.jpg
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055541530.html
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054026905.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917475409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8adea4131be961ff81c4693712d0d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, верховная рада украины
США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Белый дом обсудит с православной делегацией гонения на УПЦ

Hill: Белый дом обсудит с православной делегацией гонения на УПЦ

© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Белый дом сообщил о том, что обсудит с делегацией православных священников гонения на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима.
"Управление по вопросам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви для обсуждения преследования Украинской православной церкви", - говорится в заявлении представителя Белого дома, полученного американским порталом Hill.
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Православная церковь в Чешских землях обеспокоена гонениями на УПЦ
Вчера, 17:58
По информации издания, делегация сообщила членам конгресса США о том, что у нее также запланированы встречи в госдепе. Издание также отмечает, что ряд законодателей от Республиканской партии уже требуют от генерального прокурора США Пэм Бонди провести расследование деятельности Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ),
"Мне стало известно, что РПЦЗ активно стремится расширить своё политическое влияние в Соединённых Штатах, в том числе через мероприятие, якобы запланированное на 18 ноября 2025 года, целью которого является лоббирование членов конгресса и их сотрудников", - говорится в черновике письма, полученного Hill, на имя Бонди за авторством конгрессмена- республиканца Джо Уилсона.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине завели более двухсот уголовных дел против священников УПЦ
10 ноября, 19:35
 
СШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала