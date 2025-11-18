ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Белый дом сообщил о том, что обсудит с делегацией православных священников гонения на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима.

"Мне стало известно, что РПЦЗ активно стремится расширить своё политическое влияние в Соединённых Штатах, в том числе через мероприятие, якобы запланированное на 18 ноября 2025 года, целью которого является лоббирование членов конгресса и их сотрудников", - говорится в черновике письма, полученного Hill, на имя Бонди за авторством конгрессмена- республиканца Джо Уилсона.