Уотерс назвал глупостью рассуждения Запада об отправке ракет Tomahawk Киеву
Уотерс назвал глупостью рассуждения Запада об отправке ракет Tomahawk Киеву - РИА Новости, 18.11.2025
Уотерс назвал глупостью рассуждения Запада об отправке ракет Tomahawk Киеву
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости назвал звучащие на Западе заявления о возможной поставке Украине ракет Tomahawk самой большой...
Уотерс назвал глупостью рассуждения Запада об отправке ракет Tomahawk Киеву
Уотерс: рассуждения Запада об отправке ракет Tomahawk Киеву являются глупостью
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости назвал звучащие на Западе заявления о возможной поставке Украине ракет Tomahawk самой большой глупостью, которую он слышал в жизни, призвал людей на Западе "проснуться" и перестать верить пропаганде об украинском конфликте.
"Слабоумное европейское руководство и люди в ЕС
, Европейский союз сейчас говорят об отправке войск на Украину
, войск НАТО
. Они говорят об эскалации. И были все эти разговоры о предоставлении Украине "Томагавков". Это глупейшая вещь из тех, которые я когда-либо слышал в своей жизни", - сказал Уотерс.
Он добавил, что тем не менее удалось "продать" эту идею некоторым знаменитостям, которые открыто поддерживают киевский режим. По мнению Уотерса, "это просто показывает, насколько глупы люди, что они могут купиться на это".
"Люди должны проснуться. Перестань верить абсурдной пропаганде об Украине", - заявил он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в США
и Европе
сообщил, что Пентагон
одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, так как в военном ведомстве сочли, что это не нанесет ущерба американским запасам вооружений. Окончательное политическое решение по вопросу передачи ракет теперь остается за президентом США Дональдом Трампом
.
Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте
заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Президент РФ Владимир Путин
23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова
разъяснить это заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.