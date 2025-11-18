Уотерс назвал глупостью рассуждения Запада об отправке ракет Tomahawk Киеву

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости назвал звучащие на Западе заявления о возможной поставке Украине ракет Tomahawk самой большой глупостью, которую он слышал в жизни, призвал людей на Западе "проснуться" и перестать верить пропаганде об украинском конфликте.

Он добавил, что тем не менее удалось "продать" эту идею некоторым знаменитостям, которые открыто поддерживают киевский режим. По мнению Уотерса, "это просто показывает, насколько глупы люди, что они могут купиться на это".