Стокилограммовый унитаз из 18-каратного золота продадут на аукционе - РИА Новости, 18.11.2025
00:50 18.11.2025
Стокилограммовый унитаз из 18-каратного золота продадут на аукционе
2025
нью-йорк (город), уинстон черчилль, стивен коэн, sotheby's
Нью-Йорк (город), Уинстон Черчилль, Стивен Коэн, Sotheby's
Стокилограммовый унитаз из 18-каратного золота продадут на аукционе

Стокилограммовый унитаз из 18-каратного золота продадут на аукционе в Нью-Йорке

© РИА Новости / Руслан КривобокАукцион
Аукцион - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Аукцион. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 18 ноя – РИА Новости. Аукционный дом Sotheby's во вторник попробует продать с молотка более чем 100-килограммовый унитаз из 18-каратного золота работы именитого итальянского художника Маурицио Каттелана.
Золотой унитаз весом в 101,2 килограмма под названием "Америка" полностью работоспособен. Окончательная оценка и начальная ставка будут определены по цене золота на 17.00 по восточному времени (1.00 19 ноября мск). Пока что это почти 10 миллионов долларов. Торги начнутся в 19.00 (3.00 19 ноября мск).
Всего было два таких унитаза. Один из них был украден в сентябре 2019 года из дворца, где родился Уинстон Черчилль. Унитаз был размещен в качестве части расположенной во дворце художественной экспозиции, при этом им можно было воспользоваться.
"Что бы вы ни съели, обед за 200 долларов или хот-дог за 2 доллара, результат будет один и тот же", – заявлял некогда сам Каттелан.
Газета New York Times писала, что владельцем выставленного на торги унитаза является американский миллиардер Стивен Коэн.
Каттелан - автор еще одной известной инсталляции, приклеенного к стене скотчем банана. В 2024 году она была продана на торгах того же аукционного дома за 6,2 миллиона долларов.
На аукционе в Монако не смогли продать посмертную маску Высоцкого
