Стокилограммовый унитаз из 18-каратного золота продадут на аукционе

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноя – РИА Новости. Аукционный дом Sotheby's во вторник попробует продать с молотка более чем 100-килограммовый унитаз из 18-каратного золота работы именитого итальянского художника Маурицио Каттелана.

Золотой унитаз весом в 101,2 килограмма под названием "Америка" полностью работоспособен. Окончательная оценка и начальная ставка будут определены по цене золота на 17.00 по восточному времени (1.00 19 ноября мск). Пока что это почти 10 миллионов долларов. Торги начнутся в 19.00 (3.00 19 ноября мск).

Всего было два таких унитаза. Один из них был украден в сентябре 2019 года из дворца, где родился Уинстон Черчилль . Унитаз был размещен в качестве части расположенной во дворце художественной экспозиции, при этом им можно было воспользоваться.

"Что бы вы ни съели, обед за 200 долларов или хот-дог за 2 доллара, результат будет один и тот же", – заявлял некогда сам Каттелан.

Газета New York Times писала, что владельцем выставленного на торги унитаза является американский миллиардер Стивен Коэн