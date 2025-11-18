Пресс-секретарь Умерова рассказала, когда он вернется на Украину

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь главы украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян заверила, что ее шеф вернется на Украину по окончанию заграничной командировки 20 ноября.
В понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье, до 19 ноября. Умеров на прошлой неделе отправился в Стамбул с официальным визитом, а после – в Катар. Ранее прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным украинского издания "Страна.ua", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.
По словам Давитян, командировка Умерова продлится до 19 ноября включительно. "Да", - сказала пресс-секретарь Умерова, отвечая на вопрос издания "Украинская правда", будет ли секретарь СНБО 20 ноября на родине.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.