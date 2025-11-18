Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Умерова рассказала, когда он вернется на Украину - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/umerov-2055707330.html
Пресс-секретарь Умерова рассказала, когда он вернется на Украину
Пресс-секретарь Умерова рассказала, когда он вернется на Украину - РИА Новости, 18.11.2025
Пресс-секретарь Умерова рассказала, когда он вернется на Украину
Пресс-секретарь главы украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян заверила, что ее РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:45:00+03:00
2025-11-18T13:45:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
рустем умеров
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021664354_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7136d0a3f0b77ecbf919fa49f05601ce.jpg
https://ria.ru/20251118/umerov-2055654865.html
https://ria.ru/20251118/umerov-2055600079.html
украина
россия
стамбул
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020542948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7f24bd6ac526ce5f340133c1a1bcc47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, стамбул, рустем умеров, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), совет национальной безопасности и обороны украины, энергоатом, катар
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Рустем Умеров, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Энергоатом, Катар
Пресс-секретарь Умерова рассказала, когда он вернется на Украину

Пресс-секретарь Давитян: Умеров вернется на Украину 20 ноября

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь главы украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян заверила, что ее шеф вернется на Украину по окончанию заграничной командировки 20 ноября.
В понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье, до 19 ноября. Умеров на прошлой неделе отправился в Стамбул с официальным визитом, а после – в Катар. Ранее прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным украинского издания "Страна.ua", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Умеров пытается решить вопрос своей безопасности в США, считает эксперт
Вчера, 10:30
По словам Давитян, командировка Умерова продлится до 19 ноября включительно. "Да", - сказала пресс-секретарь Умерова, отвечая на вопрос издания "Украинская правда", будет ли секретарь СНБО 20 ноября на родине.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Депутат Рады рассказал, что происходит с Умеровым после бегства с Украины
Вчера, 01:34
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулРустем УмеровГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныЭнергоатомКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала