Умеров пытается решить вопрос своей безопасности в США, считает эксперт

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров попытается в США решить вопросы собственной безопасности, чтобы не стать подозреваемым по делу о коррупции, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье.
"Умеров будет пытаться решить вопрос собственной безопасности в США. Пока он этот вопрос не решит, вряд ли вернется на Украину, понимая высокую вероятность того, что он станет фигурантом уголовного дела со всеми вытекающими для него последствиями", - сказал Килинкаров.
Он напомнил, что так же в командировку уезжал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов, который вернувшись в страну, стал фигурантом дела о коррупции. По мнению экс-депутата, Умерову не удастся договориться в США о сделке со следствием, так как западная пресса оказала огромное влияние на развитие коррупционной истории, после чего с ним "вряд ли будет кто-то договариваться".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.