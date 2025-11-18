Умеров пытается решить вопрос своей безопасности в США, считает эксперт

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров попытается в США решить вопросы собственной безопасности, чтобы не стать подозреваемым по делу о коррупции, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

Он напомнил, что так же в командировку уезжал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов, который вернувшись в страну, стал фигурантом дела о коррупции. По мнению экс-депутата, Умерову не удастся договориться в США о сделке со следствием, так как западная пресса оказала огромное влияние на развитие коррупционной истории, после чего с ним "вряд ли будет кто-то договариваться".