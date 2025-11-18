Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказал, что происходит с Умеровым после бегства с Украины - РИА Новости, 18.11.2025
01:34 18.11.2025 (обновлено: 06:07 18.11.2025)
Депутат Рады рассказал, что происходит с Умеровым после бегства с Украины
Депутат Рады рассказал, что происходит с Умеровым после бегства с Украины
Депутат Рады рассказал, что происходит с Умеровым после бегства с Украины

Дмитрук заявил, что Умеров раздумывает над возвращением на Украину

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРустем Умеров
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров раздумывает, возвращаться ли обратно на Украину из командировки, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Умеров сейчас наблюдает, как обращаются с другими членами ОПГ, и взвешивает: возвращаться ему или продолжать жить свою лучшую жизнь где-то за пределами Украины", — написал он в Telegram-канале.
"Рванет так рванет": Пушков высказался о бегстве Умерова
00:37
Прокурор САП заявил 11 ноября, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, ставший фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и главу украинского Минэнерго Германа Галущенко. По данным издания "Страна.ua", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.
В тот же день Умеров отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар. После скандала депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* усомнился, что тот вернется на родину. Сам Умеров назвал утверждение прокурора безосновательным, заявив, что контракт на закупки бронежилетов был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Раде выдвинули ультиматум Зеленскому
Вчера, 21:07

Коррупционный скандал на Украине

Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Париже. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине
Вчера, 17:07
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывали через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Американский наземный ракетный комплекс Typhon в Японии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ: США вывезли из Японии установки, которые вызвали озабоченность России
Вчера, 14:40
 
