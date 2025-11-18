Депутат Рады рассказал, что происходит с Умеровым после бегства с Украины

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров раздумывает, возвращаться ли обратно на Украину из командировки, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.