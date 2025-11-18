https://ria.ru/20251118/ukrainets-2055855453.html
Под Ивано-Франковском нашли тело мобилизованного украинца
Под Ивано-Франковском нашли тело мобилизованного украинца - РИА Новости, 18.11.2025
Под Ивано-Франковском нашли тело мобилизованного украинца
Мобилизованный украинец найден мертвым в лесу под Ивано-Франковском, по словам родственников его отпустили из военкомата, а после оформили как дезертира,... РИА Новости, 18.11.2025
РИА Новости
РИА Новости
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мобилизованный украинец найден мертвым в лесу под Ивано-Франковском, по словам родственников его отпустили из военкомата, а после оформили как дезертира, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Очередной случай гибели мобилизованного военнослужащего произошел под Ивано-Франковском
. 14 ноября в лесном массиве обнаружили тело мужчины, которого несколько дней разыскивали родственники и волонтеры", - сказал собеседник агентства.
Погибшим, по его словам, оказался 39-летний Олег Скрипка
, переставший выходить на связь после мобилизации 8 ноября.
"По словам родственницы погибшего Наталии, семья самостоятельно организовала поиски, поскольку, полиция не реагировала на поданные заявления. Она также сообщила, что во время обращений в местный ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы) близкие получали противоречивую информацию о местонахождении мужчины", - отметил представитель силовых структур.
В итоге в военкомате подтвердили, что он действительно находился там, но сказали, что 12 ноября он сбежал, добавил он.
"При этом родственники утверждают, что Олега оттуда отпустили сами ТЦКшники, но решили оформить его как дезертира", - сказал собеседник агентства.