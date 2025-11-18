Под Ивано-Франковском нашли тело мобилизованного украинца

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мобилизованный украинец найден мертвым в лесу под Ивано-Франковском, по словам родственников его отпустили из военкомата, а после оформили как дезертира, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Очередной случай гибели мобилизованного военнослужащего произошел под Ивано-Франковском . 14 ноября в лесном массиве обнаружили тело мужчины, которого несколько дней разыскивали родственники и волонтеры", - сказал собеседник агентства.

Погибшим, по его словам, оказался 39-летний Олег Скрипка , переставший выходить на связь после мобилизации 8 ноября.

"По словам родственницы погибшего Наталии, семья самостоятельно организовала поиски, поскольку, полиция не реагировала на поданные заявления. Она также сообщила, что во время обращений в местный ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) близкие получали противоречивую информацию о местонахождении мужчины", - отметил представитель силовых структур.

В итоге в военкомате подтвердили, что он действительно находился там, но сказали, что 12 ноября он сбежал, добавил он.