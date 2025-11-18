На Украине теневой рынок военкоматов составляет два миллиарда долларов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Теневой рынок украинских военкоматов составляет около 100 миллиардов гривен (порядка 2 миллиардов долларов), украинцы говорят, что сейчас это самый прибыльный бизнес, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Теневой рынок ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и "бусификации" на Украине составляет около 100 миллиардов гривен. Об этом заявил украинским журналистам депутат и экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. И это не только "бизнес" по освобождению от мобилизации путем получения взяток на месте", - сказал собеседник агентства.

По мнению депутата, на мобилизованных выделяется огромное количество денежных средств: это затраты на зарплату, амуницию, инструкторов, занятия, а в случае ухода военнослужащего, самовольного оставления части, эти средства остаются неосвоенными, добавил он.

"Кроме того, на различных стримах и шоу в соцсетях всерьез обсуждается, что ТЦК является самым прибыльным бизнесом на Украине. По мнению блогеров, существует очень много различных прибыльных схем по заработку на отлове пушечного мяса. В эту нишу также входят единоразовые премии за пойманного "уклониста". Также неплохо зарабатывают полукриминальные элементы, которые содействуют группам оповещения ТЦК", - сказал представитель силовых структур.