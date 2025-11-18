На Украине замазали советскую символику на памятнике

Советскую символику замазали на памятнике павшим в Великую Отечественную на Украине

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Советская символика, изображения советских солдат были замазаны на памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенном в селе Мочулки Ровненской области Украины, сообщает телеканал "Общественное".

"Заретушировали символику бывших властей – ее уже не видно. Серпы и орден мы заштукатурили, первые грубые работы уже сделали", – сказала глава Клеванского сельского совета Галина Кидун телеканалу.

Судя по фотографиям, опубликованным телеканалом, на памятнике замазали изображения советских военных, серпов и молотов, а также ордена Отечественной войны.