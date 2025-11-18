Рейтинг@Mail.ru
На Украине замазали советскую символику на памятнике - РИА Новости, 18.11.2025
22:56 18.11.2025 (обновлено: 22:59 18.11.2025)
На Украине замазали советскую символику на памятнике
в мире
украина
ровненская область
россия
в мире, украина, ровненская область, россия
В мире, Украина, Ровненская область, Россия
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Советская символика, изображения советских солдат были замазаны на памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенном в селе Мочулки Ровненской области Украины, сообщает телеканал "Общественное".
"Заретушировали символику бывших властей – ее уже не видно. Серпы и орден мы заштукатурили, первые грубые работы уже сделали", – сказала глава Клеванского сельского совета Галина Кидун телеканалу.
Судя по фотографиям, опубликованным телеканалом, на памятнике замазали изображения советских военных, серпов и молотов, а также ордена Отечественной войны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине выставили на продажу бронзовый памятник Ленину
В миреУкраинаРовненская областьРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала