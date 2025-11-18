https://ria.ru/20251118/ukraina-2055858725.html
На Украине замазали советскую символику на памятнике
На Украине замазали советскую символику на памятнике - РИА Новости, 18.11.2025
На Украине замазали советскую символику на памятнике
Советская символика, изображения советских солдат были замазаны на памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенном в селе Мочулки Ровненской... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:56:00+03:00
2025-11-18T22:56:00+03:00
2025-11-18T22:59:00+03:00
в мире
украина
ровненская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055862281_0:0:1061:597_1920x0_80_0_0_ef31053afabb6b36f86995dd2cbbd25d.jpg
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054622329.html
украина
ровненская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055862281_198:0:998:600_1920x0_80_0_0_ff2f82fc9d705f6f8609c7237d6d2bd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ровненская область, россия
В мире, Украина, Ровненская область, Россия
На Украине замазали советскую символику на памятнике
В Ровенской области Украины замазали советскую символику на памятнике
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Советская символика, изображения советских солдат были замазаны на памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенном в селе Мочулки Ровненской области Украины, сообщает телеканал "Общественное".
"Заретушировали символику бывших властей – ее уже не видно. Серпы и орден мы заштукатурили, первые грубые работы уже сделали", – сказала глава Клеванского сельского совета Галина Кидун телеканалу.
Судя по фотографиям, опубликованным телеканалом, на памятнике замазали изображения советских военных, серпов и молотов, а также ордена Отечественной войны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
.