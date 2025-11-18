«

"Сегодня Европа — это главный триггер, главный барьер для достижения мира на Украине. И здесь, конечно, им лучше поддерживать сегодня Зеленского. Хотя у них есть и другой представитель, тот же (бывший главком ВСУ Валерий. — Прим. ред.) Залужный, который сидит в Лондоне в качестве посла Украины. Но опять-таки это связано с выборами. А выборы — это вещь, которая вызовет дополнительные обстоятельства, на которые надо будет обращать внимание", — отметил Медведчук.