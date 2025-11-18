Рейтинг@Mail.ru
Медведчук рассказал, почему ЕС поддерживает Зеленского
22:16 18.11.2025 (обновлено: 22:46 18.11.2025)
Медведчук рассказал, почему ЕС поддерживает Зеленского
ЕС, несмотря на коррупционный скандал, поддерживает Владимира Зеленского, потому что для них он свой, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 18.11.2025
Медведчук рассказал, почему ЕС поддерживает Зеленского

Медведчук: ЕС поддерживает Зеленского, потому что для организации он свой

Владимир Зеленский
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. ЕС, несмотря на коррупционный скандал, поддерживает Владимира Зеленского, потому что для них он свой, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сейчас они ведут себя так, знаете: "Зеленский — сукин сын, но он наш сукин сын", понимаете? Это их очень встревожило, это их беспокоит, но при этом они заявляют о том, что надо продолжать помощь Украине", — сказал он.
Штаты подсунули Зеленскому радиоактивные доллары
13 ноября, 08:00

По информации "Украинской правды", посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима. А украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ЕС через нее мешает расследованию этого громкого дела.

При этом, по словам политика, сейчас именно Европа как раз таки хочет этой войны.
"Сегодня Европа — это главный триггер, главный барьер для достижения мира на Украине. И здесь, конечно, им лучше поддерживать сегодня Зеленского. Хотя у них есть и другой представитель, тот же (бывший главком ВСУ Валерий. — Прим. ред.) Залужный, который сидит в Лондоне в качестве посла Украины. Но опять-таки это связано с выборами. А выборы это вещь, которая вызовет дополнительные обстоятельства, на которые надо будет обращать внимание", — отметил Медведчук.

Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
11 ноября, 08:00

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
СМИ рассказали о новой угрозе для Зеленского
Вчера, 21:12
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
На Западе узнали, что случилось с Зеленским из-за коррупционного скандала
Вчера, 21:12
 
