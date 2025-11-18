ЕС мешает расследованию дела о коррупции на Украине, заявил Шарий

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Евросоюз через своего посла в Киеве Катарину Матернову мешает расследованию громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, считает украинский блогер Анатолий Шарий.
По его данным, Матернова подвергла жесткой критике Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) за расследование громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, подобная реакция посла обескуражила детективов.
"Это политическое задание от Евросоюза", - заявил Шарий, комментируя поведение Матерновой.
По мнению блогера, Брюссель встал на защиту воров и коррупционеров, потому что дальнейшее расследование коррупционного скандала может вывести правоохранителей "за территорию Украины".
ЕС поддерживает киевский режим финансами и поставками вооружений, несмотря на многочисленные нарушения прав человека и масштабную коррупцию на Украине.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.