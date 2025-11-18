Рейтинг@Mail.ru
На Украине уничтожили колумбийского наемника, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/ukraina-2055835438.html
На Украине уничтожили колумбийского наемника, сообщили СМИ
На Украине уничтожили колумбийского наемника, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
На Украине уничтожили колумбийского наемника, сообщили СМИ
Наемник из колумбийского Вальедупара Аффет Коронадо, который отправился на Украину в надежде на заработок, был брошен в бой неподготовленным и был уничтожен,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:56:00+03:00
2025-11-18T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030367037_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2a116e4e66fcf3df721b162d3be2f0f9.jpg
https://ria.ru/20251117/komandir-2055396635.html
https://ria.ru/20251116/naemniki-2055244042.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030367037_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d3d7800eb4619004103584ab2cbdc62b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине уничтожили колумбийского наемника, сообщили СМИ

Caracol: колумбийский наемник, отправившийся на Украину, был уничтожен в бою

© AP Photo / Oleg PetrasiukРаненый украинский военный
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Раненый украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Наемник из колумбийского Вальедупара Аффет Коронадо, который отправился на Украину в надежде на заработок, был брошен в бой неподготовленным и был уничтожен, его тело не найдено, сообщила радиостанция Caracol со ссылкой на близких погибшего.
"Он прошёл несколько тренировок, которые, самое большее, длились 20 или 30 дней, и в ходе одной из миссий, на которые его отправили, он был уничтожен в результате столкновения его взвода с русскими", - заявил радиостанции один из близких наемника Хесус Риос.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Командир штурмовой группы рассказал о наемниках, взятых в плен в Орестополе
17 ноября, 10:19
По словам собеседника СМИ, погибший 28-летний мужчина, как и многие другие колумбийцы, отправился на фронт, "убежденный в высоком финансовом вознаграждении".
"Часто люди отправляются в такие места, думая, что их финансовая ситуация изменится, и никогда не думают о риске, который это может повлечь, а это смерть. Мы знаем, что это страны, которые находятся в состоянии высокой интенсивности войны, они очень технологичны, это не как здесь, в Колумбии, где, возможно, больше используют огнестрельное оружие - там всё основано на технологиях: дроны, бомбы, артиллерия. Вся эта тема гораздо более сложная", - сказал Риос.
По данным радиостанции, у семьи наемника нет информации о его военном контракте, а его тело до сих пор не найдено.
Ранее бывший наёмник ВСУ из Колумбии Хосе Исраэль Чарри рассказывал о вымогательстве денег, присвоении выплат семьям погибших и использовании латиноамериканцев в 47-й бригаде "Магура" как "пушечного мяса". По его словам, подготовка перед отправкой на передовую занимала лишь несколько дней, даже если у новобранцев не было опыта обращения с оружием.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Офицер ВМС Бразилии назвал число погибших на Украине бразильских наемников
16 ноября, 03:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала