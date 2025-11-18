МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Наемник из колумбийского Вальедупара Аффет Коронадо, который отправился на Украину в надежде на заработок, был брошен в бой неподготовленным и был уничтожен, его тело не найдено, сообщила радиостанция Наемник из колумбийского Вальедупара Аффет Коронадо, который отправился на Украину в надежде на заработок, был брошен в бой неподготовленным и был уничтожен, его тело не найдено, сообщила радиостанция Caracol со ссылкой на близких погибшего.

"Он прошёл несколько тренировок, которые, самое большее, длились 20 или 30 дней, и в ходе одной из миссий, на которые его отправили, он был уничтожен в результате столкновения его взвода с русскими", - заявил радиостанции один из близких наемника Хесус Риос.

По словам собеседника СМИ, погибший 28-летний мужчина, как и многие другие колумбийцы, отправился на фронт, "убежденный в высоком финансовом вознаграждении".

"Часто люди отправляются в такие места, думая, что их финансовая ситуация изменится, и никогда не думают о риске, который это может повлечь, а это смерть. Мы знаем, что это страны, которые находятся в состоянии высокой интенсивности войны, они очень технологичны, это не как здесь, в Колумбии , где, возможно, больше используют огнестрельное оружие - там всё основано на технологиях: дроны, бомбы, артиллерия. Вся эта тема гораздо более сложная", - сказал Риос.

По данным радиостанции, у семьи наемника нет информации о его военном контракте, а его тело до сих пор не найдено.

Ранее бывший наёмник ВСУ из Колумбии Хосе Исраэль Чарри рассказывал о вымогательстве денег, присвоении выплат семьям погибших и использовании латиноамериканцев в 47-й бригаде "Магура" как "пушечного мяса". По его словам, подготовка перед отправкой на передовую занимала лишь несколько дней, даже если у новобранцев не было опыта обращения с оружием.

Ближним Востоком. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины . Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном