В Раде заявили, что по делу о коррупции еще не идентифицировали 40 человек

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) предстоит идентифицировать еще сорок человек по резонансному делу о коррупции в сфере энергетики, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Около 40 прозвищ фигурантов пленок НАБУ еще не успели идентифицировать. Знал бы когда-нибудь кинобизнесмен Тимур Миндич, что его лучшим и самым известным творением будет "Али-Баба и 40 разбойников. Украинская версия", – написал депутат Рады в Telegram-канале, сославшись на сведения о том, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может фигурировать в деле о коррупции под псевдонимом "Али-Баба".
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.