На Украине сомневаются, что получат Rafale вне очереди, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На Украине сомневаются, что другие страны позволят ей получить французские истребители Rafale вне очереди, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали 17 ноября декларацию о сотрудничестве с военной сфере, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, систем ПВО SAMP-T, радиолокационных станций и беспилотников. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Париж не способствует миру на Украине и занимается разжиганием провоенных настроений.
Один европейский дипломат заявил газете Politico, что план Украины приобрести Rafale помимо шведских истребителей Gripen удивил его, поскольку у Киева нет денег.
"Даже если бы у нас были все деньги, мы эти истребители быстро не получим. Никто в мире их просто не продает в достаточных количествах. Просто проверьте по поисковику Google, сколько стран встали в очереди за Rafale. И я сомневаюсь, что кто-либо позволит Украине обойти очередь и первой их получить", - приводит издание слова военного чиновника с Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.