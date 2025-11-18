Рейтинг@Mail.ru
На Украине сомневаются, что получат Rafale вне очереди, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 18.11.2025
На Украине сомневаются, что получат Rafale вне очереди, пишут СМИ
На Украине сомневаются, что получат Rafale вне очереди, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
На Украине сомневаются, что получат Rafale вне очереди, пишут СМИ
На Украине сомневаются, что другие страны позволят ей получить французские истребители Rafale вне очереди, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 18.11.2025
украина
россия
франция
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, дмитрий песков, politico, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Politico, НАТО, Специальная военная операция на Украине
На Украине сомневаются, что получат Rafale вне очереди, пишут СМИ

Politico: на Украине сомневаются в приоритетном получении истребителей Rafale

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На Украине сомневаются, что другие страны позволят ей получить французские истребители Rafale вне очереди, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали 17 ноября декларацию о сотрудничестве с военной сфере, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, систем ПВО SAMP-T, радиолокационных станций и беспилотников. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Париж не способствует миру на Украине и занимается разжиганием провоенных настроений.
Французский многоцелевой истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Евродепутат задалась вопросом, кто оплатит истребители Rafale для Украины
Вчера, 13:23
Один европейский дипломат заявил газете Politico, что план Украины приобрести Rafale помимо шведских истребителей Gripen удивил его, поскольку у Киева нет денег.
"Даже если бы у нас были все деньги, мы эти истребители быстро не получим. Никто в мире их просто не продает в достаточных количествах. Просто проверьте по поисковику Google, сколько стран встали в очереди за Rafale. И я сомневаюсь, что кто-либо позволит Украине обойти очередь и первой их получить", - приводит издание слова военного чиновника с Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время подписания Декларации о намерениях по сотрудничеству в приобретении военной техники для Украины на авиабазе Велизи-Вилакубле. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Западе рассказали, чем обернется передача истребителей Rafale Украине
Вчера, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковPoliticoНАТО
 
 
