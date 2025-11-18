В Днепропетровске прогремел взрыв

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на данный момент объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях Украины.
"В Днепропетровске слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.