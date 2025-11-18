Правительство Украины отчиталось перед странами ЕС о борьбе с коррупцией

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины на фоне коррупционного скандала отчитался перед послами стран-членов ЕС о шагах для повышения эффективности антикоррупционной политики в сфере энергетики, сообщила во вторник украинский премьер Юлия Свириденко.
"Проинформировали послов государств-членов Европейского Союза о новых шагах правительства для очистки и повышения эффективности антикоррупционной политики в энергетической сфере... Обсудили ситуацию в энергетике и важность сохранения доверия общества и партнеров", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, кабмин рассмотрит предложение привлечь к аудиту и обновлению наблюдательных советов госпредприятий в сфере энергетики международных аудиторов.
Накануне Свириденко сообщила, что кабмин Украины утвердил план по обновлению наблюдательных советов и исполнительных органов госкомпаний топливно-энергетического сектора страны. Тринадцатого ноября она заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.