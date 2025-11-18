Правительство Украины отчиталось перед странами ЕС о борьбе с коррупцией

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины на фоне коррупционного скандала отчитался перед послами стран-членов ЕС о шагах для повышения эффективности антикоррупционной политики в сфере энергетики, сообщила во вторник украинский премьер Юлия Свириденко.

"Проинформировали послов государств-членов Европейского Союза о новых шагах правительства для очистки и повышения эффективности антикоррупционной политики в энергетической сфере... Обсудили ситуацию в энергетике и важность сохранения доверия общества и партнеров", - написала Свириденко в своем Telegram-канале

По ее словам, кабмин рассмотрит предложение привлечь к аудиту и обновлению наблюдательных советов госпредприятий в сфере энергетики международных аудиторов.

Накануне Свириденко сообщила, что кабмин Украины утвердил план по обновлению наблюдательных советов и исполнительных органов госкомпаний топливно-энергетического сектора страны. Тринадцатого ноября она заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.