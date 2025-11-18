Венгерский депутат обратился к Медведеву с просьбой из-за Украины

БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи сообщил, что передал заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву документ с описанием нарушения прав национальных меньшинств в Закарпатье и просьбой включить вопрос о статусе региона в программу мирных переговоров по Украине.

Встреча Медведева и Тороцкаи состоялась на полях симпозиума " БРИКС -Европа" в Сочи

"После полезной беседы я лично передал документ о Закарпатье заместителю председателя Совета безопасности РФ , бывшему президенту и премьеру РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - написал Тороцкаи в соцсети Х, разместив фотографию с Медведевым.

По его словам, в документе говорится "о референдуме 1991 года, который предоставил бы Закарпатью автономию, но украинский парламент, нарушая международное право, до сих пор не ратифицировал решение народа".

« "С другой стороны, я перечислил нарушения прав венгров и русинов. Статус Закарпатья, проживающих там венгров и русинов, а также нарушения прав также должны быть обсуждены на мирных переговорах!" - считает политик.

Тороцкаи добавил, что аналогичный документ был по почте отправлен посольству США Венгрии , а Украина "не удосужилась на него ответить".