Венгерский депутат обратился к Медведеву с просьбой из-за Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/ukraina-2055809980.html
Венгерский депутат обратился к Медведеву с просьбой из-за Украины
Венгерский депутат обратился к Медведеву с просьбой из-за Украины - РИА Новости, 18.11.2025
Венгерский депутат обратился к Медведеву с просьбой из-за Украины
Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи сообщил, что передал заместителю председателя Совета... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:48:00+03:00
2025-11-18T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
венгрия
дмитрий медведев
брикс
украина
россия
венгрия
в мире, украина, россия, венгрия, дмитрий медведев, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Венгрия, Дмитрий Медведев, БРИКС
Венгерский депутат обратился к Медведеву с просьбой из-за Украины

Тороцкаи передал Медведеву документ о нарушении прав венгров и русинов Киевом

© AP Photo / Balazs MohaiПредседатель венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи
Председатель венгерской партии Наша Родина Ласло Тороцкаи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Balazs Mohai
Председатель венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи сообщил, что передал заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву документ с описанием нарушения прав национальных меньшинств в Закарпатье и просьбой включить вопрос о статусе региона в программу мирных переговоров по Украине.
Встреча Медведева и Тороцкаи состоялась на полях симпозиума "БРИКС-Европа" в Сочи.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Перепрошивание Украины в анти-Россию: история и современность
24 октября, 08:00
"После полезной беседы я лично передал документ о Закарпатье заместителю председателя Совета безопасности РФ, бывшему президенту и премьеру РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - написал Тороцкаи в соцсети Х, разместив фотографию с Медведевым.
По его словам, в документе говорится "о референдуме 1991 года, который предоставил бы Закарпатью автономию, но украинский парламент, нарушая международное право, до сих пор не ратифицировал решение народа".
«
"С другой стороны, я перечислил нарушения прав венгров и русинов. Статус Закарпатья, проживающих там венгров и русинов, а также нарушения прав также должны быть обсуждены на мирных переговорах!" - считает политик.
Тороцкаи добавил, что аналогичный документ был по почте отправлен посольству США в Венгрии, а Украина "не удосужилась на него ответить".
Ранее Тороцкаи заявлял, что согласно референдуму 1991 года Закарпатье должно обладать широкой автономией, и нелегитимно, что Украина этого не соблюдает. По его мнению, если Украина в какой-то момент потеряет государственность, Закарпатье как автономия могло бы воссоединиться с Венгрией мирным путем.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Сийярто назвал Киев ответственным за ухудшение отношений Венгрии и Украины
8 сентября, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВенгрияДмитрий МедведевБРИКС
 
 
