Венгерский депутат обратился к Медведеву с просьбой из-за Украины

БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи сообщил, что передал заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву документ с описанием нарушения прав национальных меньшинств в Закарпатье и просьбой включить вопрос о статусе региона в программу мирных переговоров по Украине.
Встреча Медведева
и Тороцкаи состоялась на полях симпозиума "БРИКС
-Европа" в Сочи
.
"После полезной беседы я лично передал документ о Закарпатье заместителю председателя Совета безопасности РФ
, бывшему президенту и премьеру РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - написал Тороцкаи в соцсети Х, разместив фотографию с Медведевым.
По его словам, в документе говорится "о референдуме 1991 года, который предоставил бы Закарпатью автономию, но украинский парламент, нарушая международное право, до сих пор не ратифицировал решение народа".
«
"С другой стороны, я перечислил нарушения прав венгров и русинов. Статус Закарпатья, проживающих там венгров и русинов, а также нарушения прав также должны быть обсуждены на мирных переговорах!" - считает политик.
Тороцкаи добавил, что аналогичный документ был по почте отправлен посольству США
в Венгрии
, а Украина
"не удосужилась на него ответить".
Ранее Тороцкаи заявлял, что согласно референдуму 1991 года Закарпатье должно обладать широкой автономией, и нелегитимно, что Украина этого не соблюдает. По его мнению, если Украина в какой-то момент потеряет государственность, Закарпатье как автономия могло бы воссоединиться с Венгрией мирным путем.