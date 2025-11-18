На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине похитили священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Константина Волового, сообщает во вторник украинский телеканал "Первый казацкий".

По данным телеканала, священнослужителя продолжают удерживать в военкомате. Его родные сейчас находятся на месте и ожидают полицию.