На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ, пишут СМИ
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:38 18.11.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ, пишут СМИ
религия
украина
ровненская область
россия
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада украины
русская православная церковь
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054026905.html
украина
ровненская область
россия
украина, ровненская область, россия, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Ровненская область, Россия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Православный крест
Православный крест . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине похитили священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Константина Волового, сообщает во вторник украинский телеканал "Первый казацкий".
"Сегодня работниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) был похищен священнослужитель Черкасской епархии УПЦ Константин Воловой. Священник был незаконно вывезен в Смелянский ТЦК, несмотря на основание к отсрочке. Константин – отец пятерых детей. Информация об этом находится в государственном демографическом реестре. Более того, родные священника привезли в ТЦК все необходимые документы. Впрочем, похитители отказались принимать бумаги и встречаться с семьей Константина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В США обратили внимание на гонения на УПЦ, заявил эксперт
Вчера, 16:12
По данным телеканала, священнослужителя продолжают удерживать в военкомате. Его родные сейчас находятся на месте и ожидают полицию.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и прихожане.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине завели более двухсот уголовных дел против священников УПЦ
10 ноября, 19:35
 
Религия Украина Ровненская область Россия Артем Дмитрук Владимир Зеленский Верховная Рада Украины Русская православная церковь Московский Патриархат Ситуация вокруг УПЦ
 
 
