Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьера Кулебу могут отправить в отставку, сообщили в Раде - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 18.11.2025 (обновлено: 17:32 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/ukraina-2055803376.html
Вице-премьера Кулебу могут отправить в отставку, сообщили в Раде
Вице-премьера Кулебу могут отправить в отставку, сообщили в Раде - РИА Новости, 18.11.2025
Вице-премьера Кулебу могут отправить в отставку, сообщили в Раде
Вице-премьера Украины по вопросам восстановления Алексея Кулебу могут отправить в отставку, сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:25:00+03:00
2025-11-18T17:32:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
алексей кулеба
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055805986_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_1c6585f90b922db0f89d7aba78099200.jpg
https://ria.ru/20251118/zelenskiy-2055606434.html
https://ria.ru/20251118/umerov-2055600079.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Члены партии Порошенко* на трибуне Рады
Члены партии Порошенко* на трибуне Рады.
2025-11-18T17:25
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055805986_256:0:2917:1996_1920x0_80_0_0_7e9cc9994f1630a07848689f099d4f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, герман галущенко, алексей кулеба, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Алексей Кулеба, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Вице-премьера Кулебу могут отправить в отставку, сообщили в Раде

Железняк: вице-премьера Украины Кулебу могут отправить в отставку

CC BY-SA 4.0 / Vsekrasyvo / Алексей Кулеба
Алексей Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Vsekrasyvo /
Алексей Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Вице-премьера Украины по вопросам восстановления Алексея Кулебу могут отправить в отставку, сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Три источника мне сообщили, что уже готова отставка, вроде, дают пока возможность уйти по собственному желанию вице-премьеру по вопросам восстановления Алексею Кулебе. Он, как говорится, может быть "следующим клиентом НАБУ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Четвертый рейх против виртуальной Украины: Берлин разозлен Зеленским
Вчера, 08:00
По его словам, в среду на заседание парламента снова планируется вынести рассмотрение отставки Германа Галущенко с поста министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины.
Позднее Железняк добавил, что в среду кабмин Украины намерен уволить главу госфинмониторинга Филиппа Пронина. По его данным, Пронин также может стать следующим фигурантом дела НАБУ по хищениям при строительстве фортификационных сооружений.
Ранее во вторник члены фракции экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Рады, требуя отставки всего правительства Украины, а не только двух министров, увольнение которых стояло в повестке дня.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Депутат Рады рассказал, что происходит с Умеровым после бегства с Украины
Вчера, 01:34
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоАлексей КулебаСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала