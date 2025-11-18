Вице-премьера Кулебу могут отправить в отставку, сообщили в Раде

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Вице-премьера Украины по вопросам восстановления Алексея Кулебу могут отправить в отставку, сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Три источника мне сообщили, что уже готова отставка, вроде, дают пока возможность уйти по собственному желанию вице-премьеру по вопросам восстановления Алексею Кулебе . Он, как говорится, может быть "следующим клиентом НАБУ ", - написал Железняк в своем Telegram-канале

Позднее Железняк добавил, что в среду кабмин Украины намерен уволить главу госфинмониторинга Филиппа Пронина. По его данным, Пронин также может стать следующим фигурантом дела НАБУ по хищениям при строительстве фортификационных сооружений.

Ранее во вторник члены фракции экс-президента Украины Петра Порошенко * " Европейская солидарность " заблокировали трибуну Рады, требуя отставки всего правительства Украины, а не только двух министров, увольнение которых стояло в повестке дня.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.