Тимошенко предложила единственный выход из ситуации, сложившейся на Украине

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Украины, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики призвала к созданию коалиции и правительства национального единства для выхода из критической ситуации.

"Еще с самого начала войны нужно было создать коалицию и правительство национального единства и не допустить бесконтрольной и непрофессиональной монополии одной политической силы. Тогда, к сожалению, это требование проигнорировали, и теперь мы имеем хаос, коррупцию и катастрофу. Я убеждена, что сейчас это является единственным выходом из критической ситуации, в которой оказалась Украина", — сказала Тимошенко в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в соцсети Facebook*.

Также она призвала наказать всех причастных к коррупции, снизить тарифы на электроэнергию и создать при парламенте временную следственную комиссию из числа оппозиционных депутатов, которая проверит финансы всех госпредприятий.

"Нужно признать так называемую корпоративную реформу аферой, которая привела к коррупции, завышению тарифов, отменить эту реформу вместе со всеми законами, которые передали управление нашими природными монополиями никому не известным и ни перед кем не ответственным наблюдательным советам, вернуть природные монополии народу Украины , под контроль государства", — добавила Тимошенко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.