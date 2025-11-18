В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее во вторник телеканал уже сообщал о двух взрывах в городе.

"В Сумах был слышен звук взрыва" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".