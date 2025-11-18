В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал уже сообщал о двух взрывах в городе.
"В Сумах был слышен звук взрыва" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.