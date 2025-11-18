https://ria.ru/20251118/ukraina-2055728371.html
В Раде назвали отставку Зеленского единственным способом выйти из кризиса
У Украины нет другого выхода из кризиса, кроме отставки Владимира Зеленского, заявил во вторник Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
украина
россия
испания
владимир зеленский
алексей гончаренко
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
2025
В Раде назвали отставку Зеленского единственным способом выйти из кризиса
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. У Украины нет другого выхода из кризиса, кроме отставки Владимира Зеленского, заявил во вторник Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
В сообщении в Telegram Гончаренко
* напомнил, что у Украины
сложилась критическая ситуация на фронте, в экономике и энергетике, коррупция носит тотальный характер. За все это отвечает Зеленский
, подчеркнул депутат.
"Нет другого выхода из кризиса, кроме отставки Зеленского. Его просто нет", - добавил он.
Парламентарий также призвал Зеленского, который сейчас находится с визитом в Испании
, вернуться на Украину, обещав, что его "пока что" арестовывать не будут.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук
с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов