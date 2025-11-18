Коррупционный скандал в энергетике не пройдет бесследно, заявили в Раде

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины не пройдет бесследно для властей страны, замалчивать его больше не получится, заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

"Ситуация серьезная. Она и на парламенте отражается, и в целом на власти, и она точно уже не пройдет бесследно. И если кто-то будет пытаться что-то замалчивать, отмалчиваться, то это уже никого не спасет", – сказал Костенко в интервью на YouTube-канале "Говорит великий Львов".