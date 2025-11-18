https://ria.ru/20251118/ukraina-2055677047.html
Коррупционный скандал в энергетике не пройдет бесследно, заявили в Раде
18.11.2025
Коррупционный скандал в энергетике не пройдет бесследно, заявили в Раде
Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины не пройдет бесследно для властей страны, замалчивать его больше не получится, заявил секретарь комитета... РИА Новости, 18.11.2025
украина
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины не пройдет бесследно для властей страны, замалчивать его больше не получится, заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
"Ситуация серьезная. Она и на парламенте отражается, и в целом на власти, и она точно уже не пройдет бесследно. И если кто-то будет пытаться что-то замалчивать, отмалчиваться, то это уже никого не спасет", – сказал Костенко в интервью на YouTube-канале "Говорит великий Львов".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину
.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук
с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.