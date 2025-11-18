Рейтинг@Mail.ru
18.11.2025
10:52 18.11.2025
Украина не сможет восстановить экспорт электроэнергии, заявил эксперт
Украина прекратила экспорт электроэнергии и не сможет восстановить его в ближайшее время, заявил глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Виталий... РИА Новости, 18.11.2025
Украина не сможет восстановить экспорт электроэнергии, заявил эксперт

Украинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украина прекратила экспорт электроэнергии и не сможет восстановить его в ближайшее время, заявил глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
"Нет. И вряд ли он восстановится в ближайшее время", - заявил Зайченко в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос, осуществляет ли страна экспорт электроэнергии.
Ранее украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением. Кроме того, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что на Украине предстоящей зимой также ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
На Украине прекратилась генерация электроэнергии
8 ноября, 17:56
 
