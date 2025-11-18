"Реальная катастрофа": в Раде запаниковали из-за произошедшего на Украине

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Правительство Украины довело страну до национальной катастрофы своей некомпетентностью, коррупцией и неумением справляться с актуальными вызовами, заявил замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE".

"Они себя считают какими-то умными, очень опытными, а это реальная национальная катастрофа, потому что правительство не готово к реальным адекватным вызовам, которые сегодня испытывает Украина", — заявил он.

По словам Кучеренко, он пытался узнать, почему так долго расследовали коррупционные преступления, если можно было провести следственные действия еще год назад.

"Единственный вопрос, на который я не получил еще ответы, почему 15 месяцев так долго они это расследовали? Это же можно было (расследовать. — Прим. ред.) еще год назад, понимаете, в гораздо лучшей ситуации", — заключил парламентарий.

В заявлении партии "Голос" говорится, что скандал является "абсолютно экстраординарным" и несет огромную угрозу Украине . По мнению "Голоса", ключевой предпосылкой к изменениям во власти является отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко * потребовал формирования нового "правительства национального спасения" из "патриотов и специалистов с безупречной репутацией".