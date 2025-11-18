Рейтинг@Mail.ru
"Реальная катастрофа": в Раде запаниковали из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 18.11.2025
06:33 18.11.2025 (обновлено: 10:56 18.11.2025)
"Реальная катастрофа": в Раде запаниковали из-за произошедшего на Украине
"Реальная катастрофа": в Раде запаниковали из-за произошедшего на Украине
Правительство Украины довело страну до национальной катастрофы своей некомпетентностью, коррупцией и неумением справляться с актуальными вызовами, заявил... РИА Новости, 18.11.2025
"Реальная катастрофа": в Раде запаниковали из-за произошедшего на Украине

Депутат Рады Кучеренко: правительство довело Украину до национальной катастрофы

Зал Верховной рады Украины
Зал Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Правительство Украины довело страну до национальной катастрофы своей некомпетентностью, коррупцией и неумением справляться с актуальными вызовами, заявил замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Они себя считают какими-то умными, очень опытными, а это реальная национальная катастрофа, потому что правительство не готово к реальным адекватным вызовам, которые сегодня испытывает Украина", — заявил он.
"Очень позорно": в Раде вынесли Зеленскому приговор
По словам Кучеренко, он пытался узнать, почему так долго расследовали коррупционные преступления, если можно было провести следственные действия еще год назад.
"Единственный вопрос, на который я не получил еще ответы, почему 15 месяцев так долго они это расследовали? Это же можно было (расследовать. — Прим. ред.) еще год назад, понимаете, в гораздо лучшей ситуации", — заключил парламентарий.
Вчера Страна.ua сообщила, что оппозиционные партии в Верховной раде "Голос" и "Европейская солидарность" потребовали от Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство. Причиной стал коррупционный скандал в сфере энергетики.
В Киеве сообщили о плане Зеленского нанести удар по России
В заявлении партии "Голос" говорится, что скандал является "абсолютно экстраординарным" и несет огромную угрозу Украине. По мнению "Голоса", ключевой предпосылкой к изменениям во власти является отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* потребовал формирования нового "правительства национального спасения" из "патриотов и специалистов с безупречной репутацией".
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Зеленский мог получать выгоду от коррупционной схемы, сообщает Fox
