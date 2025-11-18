Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сообщили о плане Зеленского нанести удар по России - РИА Новости, 18.11.2025
01:31 18.11.2025 (обновлено: 10:31 18.11.2025)
В Киеве сообщили о плане Зеленского нанести удар по России
Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за кризиса в правительстве и недавнего коррупционного скандала и может попытаться отвлечь внимание новым наступлением
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, герман галущенко, ирина геращенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Ирина Геращенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
В Киеве сообщили о плане Зеленского нанести удар по России

Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за кризиса в правительстве и недавнего коррупционного скандала и может попытаться отвлечь внимание новым наступлением на фронте, такое мнение выразил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Украинский президент теперь отчаянно ищет хорошие новости и поэтому может начать массированные атаки на фронте, чтобы отвлечь внимание от этого масштабного коррупционного скандала", — заявил он.
По словам Ваннера, Зеленский знает, что его друзья замешаны в крупном мошенничестве, и это еще больше накаляет ситуацию в стране на фоне неудач на передовой.
"По имеющимся данным, речь идет о суммах в сто миллионов долларов США. Так что у нас есть только плохие новости для украинцев. А еще и россияне очень (успешно. — Прим. ред.) наступают", — подытожил корреспондент.

Коррупционный скандал на Украине

Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывали через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоИрина ГеращенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
