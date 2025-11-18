Рейтинг@Mail.ru
"Рванет так рванет": Пушков высказался о бегстве Умерова - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 18.11.2025 (обновлено: 09:09 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/ukraina-2055596146.html
"Рванет так рванет": Пушков высказался о бегстве Умерова
"Рванет так рванет": Пушков высказался о бегстве Умерова - РИА Новости, 18.11.2025
"Рванет так рванет": Пушков высказался о бегстве Умерова
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров понимает причину возможного преследования на... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T00:37:00+03:00
2025-11-18T09:09:00+03:00
в мире
украина
стамбул
катар
рустем умеров
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:138:2790:1707_1920x0_80_0_0_60221e8be5f3fc1d9dfdfabd5fb178bb.jpg
https://ria.ru/20251113/umerov-2054804346.html
https://ria.ru/20251112/turtsiya-2054619352.html
https://ria.ru/20251111/umerov-2054338598.html
https://ria.ru/20251112/umerov-2054421696.html
украина
стамбул
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_04d4dfbdc3ef79a15906448d99c3f5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, стамбул, катар, рустем умеров, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), совет национальной безопасности и обороны украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Украина, Стамбул, Катар, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
"Рванет так рванет": Пушков высказался о бегстве Умерова

Пушков: Умеров сбежал с Украины, поскольку боится уголовного преследования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭкс-министр обороны Украины Рустем Умеров
Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров понимает причину возможного преследования на Украине, что и стало причиной его бегства из страны, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Умеров знает, что делает. Пока расследование коснулось только 100 миллионов долларов в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны. И вот тогда рванет так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды", — написал он.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Умеров на фоне коррупционного скандала отправился в Катар
13 ноября, 16:21
По словам сенатора, Умеров уже лично проинформировал Зеленского и Ермака о своем решении.
"Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?" — задался вопросом парламентарий.
Прокурор САП заявил 11 ноября, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, ставший фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и главу украинского Минэнерго Германа Галущенко. По данным издания "Страна.ua", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Турции прошла встреча Фидана с Умеровым
12 ноября, 22:29
В тот же день Умеров отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар. После скандала депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* усомнился, что тот вернется на родину. Сам Умеров назвал утверждение прокурора безосновательным, заявив, что контракт на закупки бронежилетов был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям.

Коррупционный скандал на Украине

Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Умеров прибыл в Стамбул
11 ноября, 21:18
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывали через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты, пишут СМИ
12 ноября, 11:30
 
В миреУкраинаСтамбулКатарРустем УмеровВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала