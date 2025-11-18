"Рванет так рванет": Пушков высказался о бегстве Умерова

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров понимает причину возможного преследования на Украине, что и стало причиной его бегства из страны, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Умеров знает, что делает. Пока расследование коснулось только 100 миллионов долларов в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны. И вот тогда рванет так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды", — написал он.
Умеров на фоне коррупционного скандала отправился в Катар
13 ноября, 16:21
По словам сенатора, Умеров уже лично проинформировал Зеленского и Ермака о своем решении.
"Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?" — задался вопросом парламентарий.
Прокурор САП заявил 11 ноября, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, ставший фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и главу украинского Минэнерго Германа Галущенко. По данным издания "Страна.ua", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.
В Турции прошла встреча Фидана с Умеровым
12 ноября, 22:29
В тот же день Умеров отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар. После скандала депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* усомнился, что тот вернется на родину. Сам Умеров назвал утверждение прокурора безосновательным, заявив, что контракт на закупки бронежилетов был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям.
Коррупционный скандал на Украине
Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Умеров прибыл в Стамбул
11 ноября, 21:18
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывали через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.