"Пришло время". Уитакер сделал дерзкое заявление о России

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в комментарии для Bloomberg призвал ЕС к более решительным действиям в отношении России.
"Думаю, это (конфискация активов. — Прим. ред.) ознаменует собой новый этап — более агрессивную Европу. Пришло время действовать смелее", — сказал он.
Кроме того, Уитакер утверждает, что если ЕС приступит к реализации планов по использованию российских активов, то это станет значительным шагом в обеспечении финансирования Киева на ближайшие несколько лет.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 ноября заявила, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 ноября заявила, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Слова Стубба о России поразили журналиста
Вчера, 13:29