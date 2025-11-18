Рейтинг@Mail.ru
"Пришло время". Уитакер сделал дерзкое заявление о России
15:01 18.11.2025 (обновлено: 15:27 18.11.2025)
"Пришло время". Уитакер сделал дерзкое заявление о России
"Пришло время". Уитакер сделал дерзкое заявление о России
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в комментарии для Bloomberg призвал ЕС к более решительным действиям в отношении России. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
россия
украина
киев
евросоюз
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Евросоюз
"Пришло время". Уитакер сделал дерзкое заявление о России

Уитакер призвал Европу занять более агрессивную позицию в отношении России

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в комментарии для Bloomberg призвал ЕС к более решительным действиям в отношении России.
"Думаю, это (конфискация активов. — Прим. ред.) ознаменует собой новый этап — более агрессивную Европу. Пришло время действовать смелее", — сказал он.
Министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Заявление шведского министра о России вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:56
Кроме того, Уитакер утверждает, что если ЕС приступит к реализации планов по использованию российских активов, то это станет значительным шагом в обеспечении финансирования Киева на ближайшие несколько лет.

Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 ноября заявила, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Слова Стубба о России поразили журналиста
Вчера, 13:29
 
